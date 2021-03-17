Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Обновленный городской автобус SAZ LE60 получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает пресс-служба "СамАвто". Известно, что документ будет действовать на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года. Согласно информации завода, в конструкцию автобуса были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. Испытания проходили в Московской области на Дмитровском полигоне.По словам эксперта, до 2023 года планируется довести продажи автобусов SAZ LE60 до двух тысяч штук.Отмечается, что в ближайшие три года транспортное средство SAZ LE60 будет экспортироваться в страны-участницы Таможенного союза ЕАЭС в сертифицированной модификации. Кроме того, "СамАвто" получил запросы на выпуск низкопольного автобуса для России, Казахстана, Украины и Азербайджана. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.
В конструкцию транспортного средства были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Обновленный городской автобус SAZ LE60 получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает пресс-служба "СамАвто".
Известно, что документ будет действовать на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года.
Согласно информации завода, в конструкцию автобуса были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. Испытания проходили в Московской области на Дмитровском полигоне.
В первые годы производства данной модели Самаркандский автомобильный завод продавал 1–2 единицы в год. Всего за предыдущие периоды были реализованы 454 автобуса. В этом году мы наблюдаем рекордный спрос: только экспортный заказ составил 600 единиц.
Ильхом Ярашев
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам СП ООО "СамАвто"
По словам эксперта, до 2023 года планируется довести продажи автобусов SAZ LE60 до двух тысяч штук.
Отмечается, что в ближайшие три года транспортное средство SAZ LE60 будет экспортироваться в страны-участницы Таможенного союза ЕАЭС в сертифицированной модификации.