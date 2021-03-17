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https://uz.sputniknews.ru/20210317/modifitsirovannyy-avtobus-saz-le60-poluchil-sertifikat-tamozhennogo-soyuza-eaes-17814139.html
Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС
Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС
В конструкцию транспортного средства были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T17:55+0500
2021-03-17T17:59+0500
экономика
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производство
экспорт
автобус
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Обновленный городской автобус SAZ LE60 получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает пресс-служба "СамАвто". Известно, что документ будет действовать на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года. Согласно информации завода, в конструкцию автобуса были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. Испытания проходили в Московской области на Дмитровском полигоне.По словам эксперта, до 2023 года планируется довести продажи автобусов SAZ LE60 до двух тысяч штук.Отмечается, что в ближайшие три года транспортное средство SAZ LE60 будет экспортироваться в страны-участницы Таможенного союза ЕАЭС в сертифицированной модификации. Кроме того, "СамАвто" получил запросы на выпуск низкопольного автобуса для России, Казахстана, Украины и Азербайджана. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.
/20151027/870530.html
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самавто, производство, экспорт, автобус

Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС

17:55 17.03.2021 (обновлено: 17:59 17.03.2021)
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© СамАвто Обновленная версия автобуса SAZ LE60
 Обновленная версия автобуса SAZ LE60 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© СамАвто
В конструкцию транспортного средства были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Обновленный городской автобус SAZ LE60 получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает пресс-служба "СамАвто".
Известно, что документ будет действовать на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года.
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Согласно информации завода, в конструкцию автобуса были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. Испытания проходили в Московской области на Дмитровском полигоне.

В первые годы производства данной модели Самаркандский автомобильный завод продавал 1–2 единицы в год. Всего за предыдущие периоды были реализованы 454 автобуса. В этом году мы наблюдаем рекордный спрос: только экспортный заказ составил 600 единиц.

Ильхом Ярашев
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам СП ООО "СамАвто"
По словам эксперта, до 2023 года планируется довести продажи автобусов SAZ LE60 до двух тысяч штук.
Отмечается, что в ближайшие три года транспортное средство SAZ LE60 будет экспортироваться в страны-участницы Таможенного союза ЕАЭС в сертифицированной модификации.
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Кроме того, "СамАвто" получил запросы на выпуск низкопольного автобуса для России, Казахстана, Украины и Азербайджана. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.
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