https://uz.sputniknews.ru/20210317/modifitsirovannyy-avtobus-saz-le60-poluchil-sertifikat-tamozhennogo-soyuza-eaes-17814139.html

Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС

Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС

В конструкцию транспортного средства были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T17:55+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Обновленный городской автобус SAZ LE60 получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает пресс-служба "СамАвто". Известно, что документ будет действовать на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года. Согласно информации завода, в конструкцию автобуса были внесены существенные изменения, в частности, для повышения комфортабельности салона. Испытания проходили в Московской области на Дмитровском полигоне.По словам эксперта, до 2023 года планируется довести продажи автобусов SAZ LE60 до двух тысяч штук.Отмечается, что в ближайшие три года транспортное средство SAZ LE60 будет экспортироваться в страны-участницы Таможенного союза ЕАЭС в сертифицированной модификации. Кроме того, "СамАвто" получил запросы на выпуск низкопольного автобуса для России, Казахстана, Украины и Азербайджана. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.

/20151027/870530.html

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самавто, производство, экспорт, автобус