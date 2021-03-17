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Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
Самая мощная за последние 10 лет песчаная буря накрыла Пекин. Как это выглядело - смотрите в нашей фотоленте! 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T14:49+0500
2021-03-17T14:49+0500
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Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
14:49 17.03.2021 (обновлено: 14:56 17.03.2021)
Самая мощная за последние 10 лет песчаная буря накрыла Пекин. Как это выглядело - смотрите в нашей фотоленте!
© AFP 2018 / NOEL CELISНа Пекин обрушилась песчаная буря, которая стала самой масштабной за десять лет.
На Пекин обрушилась песчаная буря, которая стала самой масштабной за десять лет.
© AFP 2018 / NOEL CELISВ эти дни концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ.
В эти дни концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ.
Власти рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.
Уровень погодной опасности повысили до "желтого".
В эти дни в Пекине можно было заметить много фотографов.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinНа дорогах образовались огромные заторы.
На дорогах образовались огромные заторы.
Однако вся эта ситуация не помешала жить всем своей обычной жизнью.
Небоскребы в эти дни были особенно завораживающими.
Но воздух слишком загрязнен, и жители старались укрыться от него всеми способами.
© AP Photo / Ng Han GuanПесчаная буря в Пекине.