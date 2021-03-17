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Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры
Самая мощная за последние 10 лет песчаная буря накрыла Пекин. Как это выглядело - смотрите в нашей фотоленте! 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
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Песчаная буря в Пекине - завораживающие кадры

14:49 17.03.2021 (обновлено: 14:56 17.03.2021)
483
Самая мощная за последние 10 лет песчаная буря накрыла Пекин. Как это выглядело - смотрите в нашей фотоленте!
© AFP 2018 / NOEL CELISНа Пекин обрушилась песчаная буря, которая стала самой масштабной за десять лет.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2018 / NOEL CELIS
На Пекин обрушилась песчаная буря, которая стала самой масштабной за десять лет.
© AFP 2018 / NOEL CELISВ эти дни концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2018 / NOEL CELIS
В эти дни концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ.
© REUTERS / THOMAS PETER

Власти рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

Власти рекомендовали не выходить на улицу без необходимости. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / THOMAS PETER

Власти рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

© REUTERS / THOMAS PETERУровень погодной опасности повысили до "желтого".
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / THOMAS PETER
Уровень погодной опасности повысили до "желтого".
© REUTERS / TINGSHU WANGВ эти дни в Пекине можно было заметить много фотографов.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / TINGSHU WANG
В эти дни в Пекине можно было заметить много фотографов.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinНа дорогах образовались огромные заторы.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Mark Schiefelbein
На дорогах образовались огромные заторы.
© REUTERS / TINGSHU WANGОднако вся эта ситуация не помешала жить всем своей обычной жизнью.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / TINGSHU WANG
Однако вся эта ситуация не помешала жить всем своей обычной жизнью.
© REUTERS / THOMAS PETERНебоскребы в эти дни были особенно завораживающими.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / THOMAS PETER
Небоскребы в эти дни были особенно завораживающими.
© REUTERS / THOMAS PETER

Но воздух слишком загрязнен, и жители старались укрыться от него всеми способами.

Но воздух слишком загрязнен, и жители старались укрыться от него всеми способами. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / THOMAS PETER

Но воздух слишком загрязнен, и жители старались укрыться от него всеми способами.

© AP Photo / Ng Han GuanПесчаная буря в Пекине.
Песчаная буря в Пекине - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Ng Han Guan
Песчаная буря в Пекине.
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