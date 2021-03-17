Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США). Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. Отмечается, что 70% пригласительных билетов получат студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры. В свободной продаже планируется реализовать только 30% билетов. Приобрести их можно на сайте iTicket.uz. Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского. За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.
Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США). Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
Отмечается, что 70% пригласительных билетов получат студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры.
В свободной продаже планируется реализовать только 30% билетов. Приобрести их можно на сайте iTicket.uz.
По информации Фонда, для пенсионеров, студентов и людей с ограниченными возможностями будет действовать скидка 30%.
Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского.
За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.