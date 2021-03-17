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https://uz.sputniknews.ru/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html
Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте
Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте
Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T13:36+0500
2021-03-17T14:05+0500
культура
дни культуры узбекистана
благотворительность
концерт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США). Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. Отмечается, что 70% пригласительных билетов получат студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры. В свободной продаже планируется реализовать только 30% билетов. Приобрести их можно на сайте iTicket.uz. Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского. За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.
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дни культуры узбекистана, благотворительность, концерт, ташкент

Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте

13:36 17.03.2021 (обновлено: 14:05 17.03.2021)
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© Фонд развития культуры и искусстваПианист Бехзод Абдураимов
Пианист Бехзод Абдураимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Фонд развития культуры и искусства
Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США). Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
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Отмечается, что 70% пригласительных билетов получат студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры.
В свободной продаже планируется реализовать только 30% билетов. Приобрести их можно на сайте iTicket.uz.

По информации Фонда, для пенсионеров, студентов и людей с ограниченными возможностями будет действовать скидка 30%.

Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского.
За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.
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