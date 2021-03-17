https://uz.sputniknews.ru/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html

Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте

Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте

Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T13:36+0500

2021-03-17T13:36+0500

2021-03-17T14:05+0500

культура

дни культуры узбекистана

благотворительность

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США). Проведение мероприятия запланировано на 30 марта в 19.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства. Отмечается, что 70% пригласительных билетов получат студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры. В свободной продаже планируется реализовать только 30% билетов. Приобрести их можно на сайте iTicket.uz. Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского. За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.

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дни культуры узбекистана, благотворительность, концерт, ташкент