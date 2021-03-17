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Пожар в больнице на востоке Узбекистана: эвакуированы 20 человек
Пожар в больнице на востоке Узбекистана: эвакуированы 20 человек
Возгорание произошло в 18.42, спустя примерно полчаса огонь был потушен. Причина пожара выясняется. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T21:50+0500
2021-03-17T21:50+0500
2021-03-17T21:50+0500
происшествия
андижанская область
пожар
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Спасатели эвакуировали 20 человек во время пожара в районной больнице в Андижанской области, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Семнадцатого марта в 18.42 в здании районного медицинского объединения в Андижанском районе возник пожар. Возгорание было ликвидировано в 19.15."Находившиеся в здании 20 пациентов были эвакуированы. Пострадавших и жертв нет", — говорится в публикации на Telegram-канале МЧС.Серьезный ущерб нанесен конструкциям крыши и помещению на площади 100 квадратных метров. Причина пожара выясняется.
андижанская область
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андижанская область, пожар
Пожар в больнице на востоке Узбекистана: эвакуированы 20 человек
Возгорание произошло в 18.42, спустя примерно полчаса огонь был потушен. Причина пожара выясняется.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Спасатели эвакуировали 20 человек во время пожара в районной больнице в Андижанской области,
сообщает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
Семнадцатого марта в 18.42 в здании районного медицинского объединения в Андижанском районе возник пожар. Возгорание было ликвидировано в 19.15.
"Находившиеся в здании 20 пациентов были эвакуированы. Пострадавших и жертв нет", — говорится в публикации на Telegram-канале МЧС.
Серьезный ущерб нанесен конструкциям крыши и помещению на площади 100 квадратных метров. Причина пожара выясняется.