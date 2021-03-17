ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Компания Samsung представила два новых смартфона - Galaxy А52 и Galaxy A72, сообщает РИА Новости.Смартфон Galaxy А52 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED Infinity-O 90 Гц, основную камеру с четырьмя модулями (два по 5 МП, один 12 МП и один 64 МП) и одну фронтальную с 32 МП. У Galaxy A72 такой же дисплей, но на 6,7 дюйма, а также камера с четырьмя модулями (8 МП, 5 МП, 12 МП и 64 МП) и фронтальная с 32 МП.Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.
Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Компания Samsung представила два новых смартфона - Galaxy А52 и Galaxy A72, сообщает РИА Новости.
Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.
Смартфон Galaxy А52 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED Infinity-O 90 Гц, основную камеру с четырьмя модулями (два по 5 МП, один 12 МП и один 64 МП) и одну фронтальную с 32 МП. У Galaxy A72 такой же дисплей, но на 6,7 дюйма, а также камера с четырьмя модулями (8 МП, 5 МП, 12 МП и 64 МП) и фронтальная с 32 МП.
Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.