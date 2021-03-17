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https://uz.sputniknews.ru/20210317/samsung-predstavila-dva-novykh-smartfona--17816011.html
Samsung представила два новых смартфона
Samsung представила два новых смартфона
Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T19:20+0500
2021-03-17T19:20+0500
в мире
samsung
смартфон
samsung
мобильный телефон
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Компания Samsung представила два новых смартфона - Galaxy А52 и Galaxy A72, сообщает РИА Новости.Смартфон Galaxy А52 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED Infinity-O 90 Гц, основную камеру с четырьмя модулями (два по 5 МП, один 12 МП и один 64 МП) и одну фронтальную с 32 МП. У Galaxy A72 такой же дисплей, но на 6,7 дюйма, а также камера с четырьмя модулями (8 МП, 5 МП, 12 МП и 64 МП) и фронтальная с 32 МП.Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.
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samsung, смартфон, samsung, мобильный телефон

Samsung представила два новых смартфона

19:20 17.03.2021
621
© AFP 2018 / JUNG YEON-JESamsung магазин
Samsung магазин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© AFP 2018 / JUNG YEON-JE
Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Компания Samsung представила два новых смартфона - Galaxy А52 и Galaxy A72, сообщает РИА Новости.
Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.
Смартфон Galaxy А52 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED Infinity-O 90 Гц, основную камеру с четырьмя модулями (два по 5 МП, один 12 МП и один 64 МП) и одну фронтальную с 32 МП. У Galaxy A72 такой же дисплей, но на 6,7 дюйма, а также камера с четырьмя модулями (8 МП, 5 МП, 12 МП и 64 МП) и фронтальная с 32 МП.
Три флагмана и одна раскладушка: Samsung демонстрирует новинки - видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2020
Видео
Три флагмана и одна "раскладушка": Samsung демонстрирует новинки - видео
13 Февраля 2020, 10:49
496
Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.
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