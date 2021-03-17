https://uz.sputniknews.ru/20210317/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-provedet-matchi-protiv-gany-i-iraka-17805844.html

Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака

Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака

Игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против Ганы и Ирака, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.Также известно, что матчи Ганы в отборочном турнире Кубка африканских наций будут отменены, и это даст возможность национальной сборной Ганы приехать в Ташкент сильнейшим составом. Напомним, в феврале в столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана. В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.

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