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Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака
Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака
Игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T13:56+0500
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спорт
футбол
узбекистан
ирак
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против Ганы и Ирака, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.Также известно, что матчи Ганы в отборочном турнире Кубка африканских наций будут отменены, и это даст возможность национальной сборной Ганы приехать в Ташкент сильнейшим составом. Напомним, в феврале в столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана. В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.
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футбол, узбекистан, ирак, узбекистан

Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака

13:56 17.03.2021 (обновлено: 14:09 17.03.2021)
259
CC0 / Unsplash / Emilio Garcia / Футбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
CC0 / Unsplash / Emilio Garcia /
Игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против Ганы и Ирака, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

"Игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира. Двадцать пятого марта наша сборная проведет матч с Ганой, а 29 марта пройдет матч против Ирака", — говорится в информации.

Также известно, что матчи Ганы в отборочном турнире Кубка африканских наций будут отменены, и это даст возможность национальной сборной Ганы приехать в Ташкент сильнейшим составом.
Напомним, в феврале в столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана.
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В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.
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