Сборная Узбекистана по футболу проведет матчи против Ганы и Ирака

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против Ганы и Ирака, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.Также известно, что матчи Ганы в отборочном турнире Кубка африканских наций будут отменены, и это даст возможность национальной сборной Ганы приехать в Ташкент сильнейшим составом. Напомним, в феврале в столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана. В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.
Игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеские матчи против Ганы и Ирака, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
"Игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира. Двадцать пятого марта наша сборная проведет матч с Ганой, а 29 марта пройдет матч против Ирака", — говорится в информации.
Также известно, что матчи Ганы в отборочном турнире Кубка африканских наций будут отменены, и это даст возможность национальной сборной Ганы приехать в Ташкент сильнейшим составом.
Напомним, в феврале в столичном спорткомплексе "Юнусабад" состоялся товарищеский матч, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, который был президентом Федерации футбола Узбекистана.
В числе игроков в матче приняли участие вратарь клуба "Насаф" Санжар Кувватов, главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе, директор центра национальных сборных при Футбольной ассоциации Узбекистана Азиз Хайдаров и один из самых титулованных футболистов Узбекистана и Азии Сервер Джепаров.