https://uz.sputniknews.ru/20210317/skelet-neizvestnogo-namanganskogo-suschestva-mog-prinadlezhat-dinozavru--foto-17802096.html

Скелет неизвестного наманганского существа мог принадлежать динозавру — фото

Скелет неизвестного наманганского существа мог принадлежать динозавру — фото

Это животное обитало на Земле 22-35 миллионов лет назад и считается самым крупным и тяжелым млекопитающим, когда-либо существовавшем на суше. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T11:46+0500

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носорог

животные

наманганская область

история

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В прошлую субботу в селе Каратепа Наманганской области была обнаружена уникальная находка — скелет неизвестного существа.Его тут же принялись изучать ученые из Наманганского государственного университета и сотрудники областного Государственного музея истории и культуры.Исследователи пришли к выводу, что эти останки принадлежат крупному млекопитающему индрикотерию — древнему динозавру, который считается вымершим.Эти животные существовали на нашей планете 22-35 миллионов лет назад в период олигоцена — раннего миоцена. Индрикотерии считаются самыми громадными и тяжелыми млекопитающими, которые когда-либо обитали на суше. Их скелеты до сих пор находят в различных районах Центральной Азии. Индрикотерии считаются дальними родственниками носорогов, правда, без рогов.

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носорог, животные, наманганская область, история, узбекистан