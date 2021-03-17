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https://uz.sputniknews.ru/20210317/skelet-neizvestnogo-namanganskogo-suschestva-mog-prinadlezhat-dinozavru--foto-17802096.html
Скелет неизвестного наманганского существа мог принадлежать динозавру — фото
Скелет неизвестного наманганского существа мог принадлежать динозавру — фото
Это животное обитало на Земле 22-35 миллионов лет назад и считается самым крупным и тяжелым млекопитающим, когда-либо существовавшем на суше. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T11:46+0500
2021-03-17T12:17+0500
носорог
животные
наманганская область
история
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В прошлую субботу в селе Каратепа Наманганской области была обнаружена уникальная находка — скелет неизвестного существа.Его тут же принялись изучать ученые из Наманганского государственного университета и сотрудники областного Государственного музея истории и культуры.Исследователи пришли к выводу, что эти останки принадлежат крупному млекопитающему индрикотерию — древнему динозавру, который считается вымершим.Эти животные существовали на нашей планете 22-35 миллионов лет назад в период олигоцена — раннего миоцена. Индрикотерии считаются самыми громадными и тяжелыми млекопитающими, которые когда-либо обитали на суше. Их скелеты до сих пор находят в различных районах Центральной Азии. Индрикотерии считаются дальними родственниками носорогов, правда, без рогов.
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носорог, животные, наманганская область, история, узбекистан

Скелет неизвестного наманганского существа мог принадлежать динозавру — фото

11:46 17.03.2021 (обновлено: 12:17 17.03.2021)
265
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культурыВ Намангане найдены останки неизвестного существа
В Намангане найдены останки неизвестного существа - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
Это животное обитало на Земле 22-35 миллионов лет назад и считается самым крупным и тяжелым млекопитающим, когда-либо существовавшем на суше.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В прошлую субботу в селе Каратепа Наманганской области была обнаружена уникальная находка — скелет неизвестного существа.
Его тут же принялись изучать ученые из Наманганского государственного университета и сотрудники областного Государственного музея истории и культуры.
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культурыВ Намангане найдены останки неизвестного существа
В Намангане найдены останки неизвестного существа - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культурыВ Намангане найдены останки неизвестного существа
В Намангане найдены останки неизвестного существа - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
1/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
2/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
Исследователи пришли к выводу, что эти останки принадлежат крупному млекопитающему индрикотерию — древнему динозавру, который считается вымершим.
Эти животные существовали на нашей планете 22-35 миллионов лет назад в период олигоцена — раннего миоцена. Индрикотерии считаются самыми громадными и тяжелыми млекопитающими, которые когда-либо обитали на суше.
Их скелеты до сих пор находят в различных районах Центральной Азии.
Индрикотерии считаются дальними родственниками носорогов, правда, без рогов.
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