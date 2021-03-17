Скелет неизвестного наманганского существа мог принадлежать динозавру — фото
11:46 17.03.2021 (обновлено: 12:17 17.03.2021)
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© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культурыВ Намангане найдены останки неизвестного существа
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
Это животное обитало на Земле 22-35 миллионов лет назад и считается самым крупным и тяжелым млекопитающим, когда-либо существовавшем на суше.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В прошлую субботу в селе Каратепа Наманганской области была обнаружена уникальная находка — скелет неизвестного существа.
Его тут же принялись изучать ученые из Наманганского государственного университета и сотрудники областного Государственного музея истории и культуры.
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культурыВ Намангане найдены останки неизвестного существа
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© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культурыВ Намангане найдены останки неизвестного существа
2/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
1/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
2/2
© Пресс-служба Наманганского государственного музея истории и культуры
В Намангане найдены останки неизвестного существа
Исследователи пришли к выводу, что эти останки принадлежат крупному млекопитающему индрикотерию — древнему динозавру, который считается вымершим.
Эти животные существовали на нашей планете 22-35 миллионов лет назад в период олигоцена — раннего миоцена. Индрикотерии считаются самыми громадными и тяжелыми млекопитающими, которые когда-либо обитали на суше.
Indricotherium. pic.twitter.com/YedkzvQjxz— PANTERA 🇨🇱 (@PanteraDeChile) July 30, 2017
Их скелеты до сих пор находят в различных районах Центральной Азии.
В два раза больше слона.— SeLenа (@AlenaSvetoch) November 18, 2020
На картинке по убыванию: индрикотерий, дейнотерий и мамонт.
Индрикотерий - самое крупное наземное млекопитающее, когда-либо жившее на Земле. pic.twitter.com/p2ZpJsNBJo
Индрикотерии считаются дальними родственниками носорогов, правда, без рогов.