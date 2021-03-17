https://uz.sputniknews.ru/20210317/smertnaya-kazn-i-zakon-o-domashnem-nasilii-chego-khotyat-rossiyane-17803755.html

Смертная казнь и закон о домашнем насилии: чего хотят россияне

Смертная казнь и закон о домашнем насилии: чего хотят россияне

По мнению жителей РФ, в стране также необходимо принять закон о домашнем насилии, отменить ЕГЭ и вернуть прежний пенсионный возраст. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T12:52+0500

2021-03-17T12:52+0500

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россия

налоги

опрос

смертная казнь

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, жители России хотят вернуть смертную казнь и ужесточить наказание за коррупцию, пишет РИА Новости.Также россияне считают, что в стране необходимо принять закон о домашнем насилии, отменить ЕГЭ и вернуть прежний пенсионный возраст.Напомним, в ходе недавнего опроса SuperJob, стало известно, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го.Наиболее часто упоминали страх безработицы: 33 процента участников боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27 процентов опасаются безденежья, а 17 процентов тревожатся о здоровье, своем и близких.

/20210105/Chego-boyatsya-rossiyane-v-2021-godu--dannye-oprosa-15729669.html

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