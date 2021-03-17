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Смертная казнь и закон о домашнем насилии: чего хотят россияне
Смертная казнь и закон о домашнем насилии: чего хотят россияне
По мнению жителей РФ, в стране также необходимо принять закон о домашнем насилии, отменить ЕГЭ и вернуть прежний пенсионный возраст. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T12:52+0500
2021-03-17T12:52+0500
россия
налоги
опрос
смертная казнь
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, жители России хотят вернуть смертную казнь и ужесточить наказание за коррупцию, пишет РИА Новости.Также россияне считают, что в стране необходимо принять закон о домашнем насилии, отменить ЕГЭ и вернуть прежний пенсионный возраст.Напомним, в ходе недавнего опроса SuperJob, стало известно, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го.Наиболее часто упоминали страх безработицы: 33 процента участников боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27 процентов опасаются безденежья, а 17 процентов тревожатся о здоровье, своем и близких.
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налоги, опрос, смертная казнь

Смертная казнь и закон о домашнем насилии: чего хотят россияне

12:52 17.03.2021
560
© SERGEI SUPINSKYТюрьма
Тюрьма - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Тюрьма
© SERGEI SUPINSKY
По мнению жителей РФ, в стране также необходимо принять закон о домашнем насилии, отменить ЕГЭ и вернуть прежний пенсионный возраст.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, жители России хотят вернуть смертную казнь и ужесточить наказание за коррупцию, пишет РИА Новости.
"Если бы опрошенные граждане были на месте советника президента России, то они бы посоветовали главе государства уменьшить налоги, изменить налоговую систему, отменить мораторий на смертную казнь и ужесточить наказание за коррупцию", - говорится в сообщении.
Также россияне считают, что в стране необходимо принять закон о домашнем насилии, отменить ЕГЭ и вернуть прежний пенсионный возраст.
Напомним, в ходе недавнего опроса SuperJob, стало известно, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го.
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