https://uz.sputniknews.ru/20210317/sudba-ukrainy-pokushenie-i-proschanie-s-dochkoy-cimvol-kryma-poklonskaya-dala-intervyu-17805722.html

Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью

Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью

Вчера исполнилось семь лет со дня народного референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T14:02+0500

2021-03-17T14:02+0500

2021-03-17T14:02+0500

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По этому случаю одна из самых ярких участниц "Крымской весны" Наталья Поклонская дала большое интервью.В свое время она стала "символом" тех событий, олицетворением справедливости, стойкости и искренности. За что она благодарна Гордону? Почему в 2014-м произошел "раскол"? Что будет с Донбассом и Украиной, будет ли когда-нибудь заключен мир? Какова судьба русского языка? Почему на нее покушались и какой день в своей жизни она считает самым страшным?Об этом смотрите в новом выпуске "Белых и Пушистых".

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мультимедиа, видео, крым, интервью, украина, наталья поклонская