Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью

По этому случаю одна из самых ярких участниц "Крымской весны" Наталья Поклонская дала большое интервью.В свое время она стала "символом" тех событий, олицетворением справедливости, стойкости и искренности. За что она благодарна Гордону? Почему в 2014-м произошел "раскол"? Что будет с Донбассом и Украиной, будет ли когда-нибудь заключен мир? Какова судьба русского языка? Почему на нее покушались и какой день в своей жизни она считает самым страшным?Об этом смотрите в новом выпуске "Белых и Пушистых".
Вчера исполнилось семь лет со дня народного референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России.
По этому случаю одна из самых ярких участниц "Крымской весны" Наталья Поклонская дала большое интервью.
В свое время она стала "символом" тех событий, олицетворением справедливости, стойкости и искренности.
За что она благодарна Гордону? Почему в 2014-м произошел "раскол"? Что будет с Донбассом и Украиной, будет ли когда-нибудь заключен мир? Какова судьба русского языка? Почему на нее покушались и какой день в своей жизни она считает самым страшным?
Об этом смотрите в новом выпуске "Белых и Пушистых".