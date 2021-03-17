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Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью
Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью
Вчера исполнилось семь лет со дня народного референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T14:02+0500
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крым
интервью
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По этому случаю одна из самых ярких участниц "Крымской весны" Наталья Поклонская дала большое интервью.В свое время она стала "символом" тех событий, олицетворением справедливости, стойкости и искренности. За что она благодарна Гордону? Почему в 2014-м произошел "раскол"? Что будет с Донбассом и Украиной, будет ли когда-нибудь заключен мир? Какова судьба русского языка? Почему на нее покушались и какой день в своей жизни она считает самым страшным?Об этом смотрите в новом выпуске "Белых и Пушистых".
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мультимедиа, видео, крым, интервью, украина, наталья поклонская

Судьба Украины, покушение и прощание с дочкой: "cимвол" Крыма Поклонская дала интервью

14:02 17.03.2021
470
Вчера исполнилось семь лет со дня народного референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России.
По этому случаю одна из самых ярких участниц "Крымской весны" Наталья Поклонская дала большое интервью.
В свое время она стала "символом" тех событий, олицетворением справедливости, стойкости и искренности.
За что она благодарна Гордону? Почему в 2014-м произошел "раскол"? Что будет с Донбассом и Украиной, будет ли когда-нибудь заключен мир? Какова судьба русского языка? Почему на нее покушались и какой день в своей жизни она считает самым страшным?
Об этом смотрите в новом выпуске "Белых и Пушистых".
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