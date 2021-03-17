Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В каждом доме и квартире столицы до конца года установят "умные" газовые счетчики. Об этом сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.По данным компании, установка смарт-счетчиков будет производиться на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет.Также отмечается, что для дополнительного удобства потребителей природного газа в Ташкенте заработает сall-центр по номеру (55) 503-28-28 .К тому же граждане смогут воспользоваться горячей линией (55) 503-90-17 для сообщений о нарушениях и коррупции в данной сфере деятельности.
По данным компании, услуга будет оказана на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В каждом доме и квартире столицы до конца года установят "умные" газовые счетчики. Об этом сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.
"Сегодня в столице 629 427 потребителей газа, из которых 448 073 – жителя многоэтажных домов, 181 354 – частных жилых дома. До конца года предусмотрено установить современные "умные" счётчики у всех потребителей", - информируется в релизе.
По данным компании, установка смарт-счетчиков будет производиться на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет.