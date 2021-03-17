https://uz.sputniknews.ru/20210317/tashkenttsam-do-kontsa-goda-ustanovyat-smart--schetchiki-na-gaz-17811376.html

Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ

Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ

По данным компании, услуга будет оказана на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T16:46+0500

2021-03-17T16:46+0500

2021-03-17T16:50+0500

общество

природный газ

газ

смарт-счетчики

счетчики

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В каждом доме и квартире столицы до конца года установят "умные" газовые счетчики. Об этом сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.По данным компании, установка смарт-счетчиков будет производиться на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет.Также отмечается, что для дополнительного удобства потребителей природного газа в Ташкенте заработает сall-центр по номеру (55) 503-28-28 .К тому же граждане смогут воспользоваться горячей линией (55) 503-90-17 для сообщений о нарушениях и коррупции в данной сфере деятельности.

/20190809/Vrut-li-umnye-schetchiki-zamglavy-Minenergo-rasskazal-kuda-zhalovatsya-12212792.html

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природный газ, газ, смарт-счетчики, счетчики, ташкент