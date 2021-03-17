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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210317/tashkenttsam-do-kontsa-goda-ustanovyat-smart--schetchiki-na-gaz-17811376.html
Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ
Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ
По данным компании, услуга будет оказана на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:46+0500
2021-03-17T16:50+0500
общество
природный газ
газ
смарт-счетчики
счетчики
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В каждом доме и квартире столицы до конца года установят "умные" газовые счетчики. Об этом сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.По данным компании, установка смарт-счетчиков будет производиться на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет.Также отмечается, что для дополнительного удобства потребителей природного газа в Ташкенте заработает сall-центр по номеру (55) 503-28-28 .К тому же граждане смогут воспользоваться горячей линией (55) 503-90-17 для сообщений о нарушениях и коррупции в данной сфере деятельности.
/20190809/Vrut-li-umnye-schetchiki-zamglavy-Minenergo-rasskazal-kuda-zhalovatsya-12212792.html
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природный газ, газ, смарт-счетчики, счетчики, ташкент

Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ

16:46 17.03.2021 (обновлено: 16:50 17.03.2021)
229
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаВ Узбекистане начали устанавливать новые газовые смарт-счетчики
В Узбекистане начали устанавливать новые газовые смарт-счетчики - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
По данным компании, услуга будет оказана на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В каждом доме и квартире столицы до конца года установят "умные" газовые счетчики. Об этом сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.

"Сегодня в столице 629 427 потребителей газа, из которых 448 073 – жителя многоэтажных домов, 181 354 – частных жилых дома. До конца года предусмотрено установить современные "умные" счётчики у всех потребителей", - информируется в релизе.

По данным компании, установка смарт-счетчиков будет производиться на безвозмездной основе и с гарантией бесплатного обслуживания сроком на пять лет.
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Также отмечается, что для дополнительного удобства потребителей природного газа в Ташкенте заработает сall-центр по номеру (55) 503-28-28 .
К тому же граждане смогут воспользоваться горячей линией (55) 503-90-17 для сообщений о нарушениях и коррупции в данной сфере деятельности.
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