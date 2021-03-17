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https://uz.sputniknews.ru/20210317/tekhnokorol-ilon-mask-vypustil-novyy-trek-i-smenil-dolzhnost-17803348.html
Технокороль: Илон Маск выпустил новый трек и сменил должность
Технокороль: Илон Маск выпустил новый трек и сменил должность
Новая композиция посвящена NFT — криптотехнологии, при которой создаются уникальные токены-единицы. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T12:35+0500
2021-03-17T12:43+0500
в мире
tesla
илон маск
музыка
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Илон Маск выпустил очередной трек и по этому случаю даже сменил свою должность в Tesla, пишет Dazed.Теперь Илон Маск - "технокороль", а его финансовый директор Зак Киркхорн - "мастер над монетой".Новый трек содержит словосочетания Vanity Trophy, Computers Never Sleep и странное слово HODL. Композиция посвящена NFT (non-fungible token — "невзаимозаменяемый токен") — криптотехнологии, при которой создаются уникальные токены-единицы, не подразумевающие воссоздания или обмена. По словам Маска, он продаст этот трек вместе с видео также за токены.Напомним, в 2019 году Илон Маск уже записывал сингл. Тогда он посвятил его горилле. Он опубликовал трек на сервисе SoundCloud. В песне говорится о том, что мир помнит о несчастном животном и скучает по нему.
/20190401/Ilon-Mask-zapisal-rep-singl-o-gorille-11128966.html
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tesla, илон маск, музыка

Технокороль: Илон Маск выпустил новый трек и сменил должность

12:35 17.03.2021 (обновлено: 12:43 17.03.2021)
252
© AFP 2018 / ODD ANDERSENИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© AFP 2018 / ODD ANDERSEN
Новая композиция посвящена NFT — криптотехнологии, при которой создаются уникальные токены-единицы.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Илон Маск выпустил очередной трек и по этому случаю даже сменил свою должность в Tesla, пишет Dazed.
Теперь Илон Маск - "технокороль", а его финансовый директор Зак Киркхорн - "мастер над монетой".
Новый трек содержит словосочетания Vanity Trophy, Computers Never Sleep и странное слово HODL. Композиция посвящена NFT (non-fungible token — "невзаимозаменяемый токен") — криптотехнологии, при которой создаются уникальные токены-единицы, не подразумевающие воссоздания или обмена.
По словам Маска, он продаст этот трек вместе с видео также за токены.
Илон Маск - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2019
В мире
Илон Маск записал рэп-сингл о горилле
1 Апреля 2019, 18:25
170
Напомним, в 2019 году Илон Маск уже записывал сингл. Тогда он посвятил его горилле.
Он опубликовал трек на сервисе SoundCloud. В песне говорится о том, что мир помнит о несчастном животном и скучает по нему.
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