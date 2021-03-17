https://uz.sputniknews.ru/20210317/tekhnokorol-ilon-mask-vypustil-novyy-trek-i-smenil-dolzhnost-17803348.html

Технокороль: Илон Маск выпустил новый трек и сменил должность

Технокороль: Илон Маск выпустил новый трек и сменил должность

Новая композиция посвящена NFT — криптотехнологии, при которой создаются уникальные токены-единицы. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T12:35+0500

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в мире

tesla

илон маск

музыка

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Илон Маск выпустил очередной трек и по этому случаю даже сменил свою должность в Tesla, пишет Dazed.Теперь Илон Маск - "технокороль", а его финансовый директор Зак Киркхорн - "мастер над монетой".Новый трек содержит словосочетания Vanity Trophy, Computers Never Sleep и странное слово HODL. Композиция посвящена NFT (non-fungible token — "невзаимозаменяемый токен") — криптотехнологии, при которой создаются уникальные токены-единицы, не подразумевающие воссоздания или обмена. По словам Маска, он продаст этот трек вместе с видео также за токены.Напомним, в 2019 году Илон Маск уже записывал сингл. Тогда он посвятил его горилле. Он опубликовал трек на сервисе SoundCloud. В песне говорится о том, что мир помнит о несчастном животном и скучает по нему.

/20190401/Ilon-Mask-zapisal-rep-singl-o-gorille-11128966.html

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tesla, илон маск, музыка