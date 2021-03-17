Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, кто из россиян станет богатейшим человеком в будущем, пишет РИА Новости. "В будущем в тройку богатейших людей страны войдут основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию мобильных приложений Playrix, и основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский", - говорится в сообщении.По словам Тинькова, в данный момент главный и очевидный тренд - это мобайл. Напомним, что люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. По данным Forbes, состояние Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов, Сторонского — 1,1 миллиарда, братьев Бухманов — 3,1 миллиарда у каждого.
Люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, кто из россиян станет богатейшим человеком в будущем, пишет РИА Новости.
"В будущем в тройку богатейших людей страны войдут основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию мобильных приложений Playrix, и основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский", - говорится в сообщении.
По словам Тинькова, в данный момент главный и очевидный тренд - это мобайл.
"Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", - заключил Тиньков.
Напомним, что люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. По данным Forbes, состояние Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов, Сторонского — 1,1 миллиарда, братьев Бухманов — 3,1 миллиарда у каждого.