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Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем
Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем
Люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:19+0500
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самые богатые
павел дуров
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, кто из россиян станет богатейшим человеком в будущем, пишет РИА Новости. "В будущем в тройку богатейших людей страны войдут основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию мобильных приложений Playrix, и основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский", - говорится в сообщении.По словам Тинькова, в данный момент главный и очевидный тренд - это мобайл. Напомним, что люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. По данным Forbes, состояние Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов, Сторонского — 1,1 миллиарда, братьев Бухманов — 3,1 миллиарда у каждого.
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самые богатые, павел дуров, миллиардер

Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем

16:19 17.03.2021 (обновлено: 16:27 17.03.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
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Люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, кто из россиян станет богатейшим человеком в будущем, пишет РИА Новости.
"В будущем в тройку богатейших людей страны войдут основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию мобильных приложений Playrix, и основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский", - говорится в сообщении.
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По словам Тинькова, в данный момент главный и очевидный тренд - это мобайл.
"Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", - заключил Тиньков.
Напомним, что люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. По данным Forbes, состояние Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов, Сторонского — 1,1 миллиарда, братьев Бухманов — 3,1 миллиарда у каждого.
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