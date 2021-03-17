https://uz.sputniknews.ru/20210317/tinkov-nazval-samykh-bogatykh-lyudey-rossii-v-buduschem-17810169.html

Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем

Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем

Люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T16:19+0500

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павел дуров

миллиардер

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, кто из россиян станет богатейшим человеком в будущем, пишет РИА Новости. "В будущем в тройку богатейших людей страны войдут основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию мобильных приложений Playrix, и основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский", - говорится в сообщении.По словам Тинькова, в данный момент главный и очевидный тренд - это мобайл. Напомним, что люди, которых озвучил основатель "Тинькофф", уже давно являются долларовыми миллиардерами. По данным Forbes, состояние Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов, Сторонского — 1,1 миллиарда, братьев Бухманов — 3,1 миллиарда у каждого.

/20200825/Samaya-bogataya-semya-Rossii-po-versii-Forbes-14833758.html

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самые богатые, павел дуров, миллиардер