https://uz.sputniknews.ru/20210317/umerla-za-to-chto-ushla-v-samarkande-razyarennyy-muzh-zarezal-svoyu-tretyu-zhenu-17808510.html

Умерла за то, что ушла: в Самарканде разъяренный муж зарезал свою третью жену

Умерла за то, что ушла: в Самарканде разъяренный муж зарезал свою третью жену

Мужчина сделал это в порыве сильной ревности. Свою вину он уже признал. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T15:51+0500

2021-03-17T15:51+0500

2021-03-17T15:51+0500

происшествия

супруги

нож

жена

муж

убийство

самарканд

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Самарканде 39-летний местный житель зарезал свою 33-летнюю супругу, которая от него ушла. Об этом сообщили в информационной программе "Замон".Известно, что супруги поссорились, причиной конфликта стала ревность со стороны мужчины. По словам брата убитой, самаркандец часто поколачивал жену, о чем она не раз сообщала правоохранителям.Однажды женщина не выдержала и сбежала от тирана к своей сестре, но супруг направился за ней.В порыве ярости он зарезал свою жену и пытался затем покончить с собой. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за совершенное преступление. Однако ему не дали это сделать возникшие на месте происшествия свидетели.Самаркандца спасли, пострадавшую — нет.Сообщается, что погибшая была третьей по счету супругой: с первой он развелся, потому что у них не получалось родить детей, а со второй — потому что та уехала в Турцию.Обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 17 годам лишения свободы.

самарканд

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происшествия, супруги, нож, жена, муж, убийство, самарканд