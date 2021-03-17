Умерла за то, что ушла: в Самарканде разъяренный муж зарезал свою третью жену

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Самарканде 39-летний местный житель зарезал свою 33-летнюю супругу, которая от него ушла. Об этом сообщили в информационной программе "Замон".Известно, что супруги поссорились, причиной конфликта стала ревность со стороны мужчины. По словам брата убитой, самаркандец часто поколачивал жену, о чем она не раз сообщала правоохранителям.Однажды женщина не выдержала и сбежала от тирана к своей сестре, но супруг направился за ней.В порыве ярости он зарезал свою жену и пытался затем покончить с собой. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за совершенное преступление. Однако ему не дали это сделать возникшие на месте происшествия свидетели.Самаркандца спасли, пострадавшую — нет.Сообщается, что погибшая была третьей по счету супругой: с первой он развелся, потому что у них не получалось родить детей, а со второй — потому что та уехала в Турцию.Обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 17 годам лишения свободы.
Мужчина сделал это в порыве сильной ревности. Свою вину он уже признал.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Самарканде 39-летний местный житель зарезал свою 33-летнюю супругу, которая от него ушла.
Об этом сообщили в информационной программе "Замон".
Известно, что супруги поссорились, причиной конфликта стала ревность со стороны мужчины.
По словам брата убитой, самаркандец часто поколачивал жену, о чем она не раз сообщала правоохранителям.
Однажды женщина не выдержала и сбежала от тирана к своей сестре, но супруг направился за ней.
В порыве ярости он зарезал свою жену и пытался затем покончить с собой. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за совершенное преступление. Однако ему не дали это сделать возникшие на месте происшествия свидетели.
Самаркандца спасли, пострадавшую — нет.
"Мы поженились 25 апреля 2019 года. Из-за ревности произошло разногласие, я осознаю свою ошибку", — признался позднее мужчина.
Сообщается, что погибшая была третьей по счету супругой: с первой он развелся, потому что у них не получалось родить детей, а со второй — потому что та уехала в Турцию.
Обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 17 годам лишения свободы.