Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210317/uzbekistan-organizuet-dva-poezda-dlya-vyvoza-sograzhdan-iz-rossii-17817141.html
Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T20:25+0500
2021-03-17T20:33+0500
общество
узбекистон темир йуллари
поезд
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/15/15833780_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f13fab37fa1285d3980b9d42df84a3ee.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" 19 и 22 марта организует специальные пассажирские поезда для вывоза из двух российских городов граждан РУз, которые не могут вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.В "Узбекистон темир йуллари" напомнили о возможности купить билет через Интернет.Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами. С прошлого лета "Узбекистон темир йуллари" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов РФ, где стали массово собираться узбекистанцы. С 1 октября в республике открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, пассажирское сообщение продолжено в режиме спецрейсов.С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз около 15 тысяч соотечественников на автобусах и поездах.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/15/15833780_559:0:3290:2048_1920x0_80_0_0_81f0d6f035be9f387f162c844deb307b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
узбекистон темир йуллари, поезд, узбекистан

Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России

20:25 17.03.2021 (обновлено: 20:33 17.03.2021)
955
© CC0 / Unsplash / ItalicЧемоданы
Чемоданы - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© CC0 / Unsplash / Italic
Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" 19 и 22 марта организует специальные пассажирские поезда для вывоза из двух российских городов граждан РУз, которые не могут вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На 19 марта запланирован поезд сообщением "Волжский — Ташкент", он отбудет в 20.50 по московскому времени. А на 22 марта запланирован поезд "Москва — Ташкент", время отправления с Казанского вокзала — 22.28.

В "Узбекистон темир йуллари" напомнили о возможности купить билет через Интернет.
Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами. С прошлого лета "Узбекистон темир йуллари" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов РФ, где стали массово собираться узбекистанцы. С 1 октября в республике открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, пассажирское сообщение продолжено в режиме спецрейсов.
С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз около 15 тысяч соотечественников на автобусах и поездах.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:50Пожар в больнице на востоке Узбекистана: эвакуированы 20 человек
21:43Узбекистан рассчитывает скорее получить от России новые поезда для метро
21:19UzAirways анонсировала три рейса из Ташкента в Минск
21:03Заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС пройдет в Ташкенте
20:57AstraZeneca в Узбекистане: Минздрав ждет заключения ВОЗ о вакцине
20:25Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
20:22Польша переходит в режим полного локдауна
19:59В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков
19:46Два узбекских ресторана Caravan Group закрыли из-за долгов
19:44Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой
19:20Samsung представила два новых смартфона
19:12В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото
18:58В МИВТ Узбекистана назначен новый замминистра
18:39В Ташобласти построят гидроэлектростанцию стоимостью $143,8 млн
18:28Мунир Мамадзаде: индийская вакцина — не для бедных стран
18:05При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев
17:55Модифицированный автобус SAZ LE60 получил сертификат Таможенного союза ЕАЭС
17:16Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил приз на Всемирном фестивале азиатского кино
16:59В России у мужчины отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу
16:46Ташкентцам до конца года установят смарт-счетчики на газ