Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" 19 и 22 марта организует специальные пассажирские поезда для вывоза из двух российских городов граждан РУз, которые не могут вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.В "Узбекистон темир йуллари" напомнили о возможности купить билет через Интернет.Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами. С прошлого лета "Узбекистон темир йуллари" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов РФ, где стали массово собираться узбекистанцы. С 1 октября в республике открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, пассажирское сообщение продолжено в режиме спецрейсов.С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз около 15 тысяч соотечественников на автобусах и поездах.
Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" 19 и 22 марта организует специальные пассажирские поезда для вывоза из двух российских городов граждан РУз, которые не могут вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На 19 марта запланирован поезд сообщением "Волжский — Ташкент", он отбудет в 20.50 по московскому времени. А на 22 марта запланирован поезд "Москва — Ташкент", время отправления с Казанского вокзала — 22.28.
В "Узбекистон темир йуллари" напомнили о возможности купить билет через Интернет.
Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами. С прошлого лета "Узбекистон темир йуллари" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов РФ, где стали массово собираться узбекистанцы. С 1 октября в республике открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, пассажирское сообщение продолжено в режиме спецрейсов.
С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз около 15 тысяч соотечественников на автобусах и поездах.