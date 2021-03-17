https://uz.sputniknews.ru/20210317/uzbekistan-organizuet-dva-poezda-dlya-vyvoza-sograzhdan-iz-rossii-17817141.html

Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России

Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России

Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T20:25+0500

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общество

узбекистон темир йуллари

поезд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" 19 и 22 марта организует специальные пассажирские поезда для вывоза из двух российских городов граждан РУз, которые не могут вернуться домой из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.В "Узбекистон темир йуллари" напомнили о возможности купить билет через Интернет.Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами. С прошлого лета "Узбекистон темир йуллари" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов РФ, где стали массово собираться узбекистанцы. С 1 октября в республике открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, пассажирское сообщение продолжено в режиме спецрейсов.С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз около 15 тысяч соотечественников на автобусах и поездах.

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узбекистон темир йуллари, поезд, узбекистан