https://uz.sputniknews.ru/20210317/uzbekistan-rasschityvaet-skoree-poluchit-ot-rossii-novye-poezda-dlya-metro-17818736.html

Узбекистан рассчитывает скорее получить от России новые поезда для метро

Узбекистан рассчитывает скорее получить от России новые поезда для метро

И. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" и заместитель гендиректора "Трансмашхолдинга" обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T21:43+0500

2021-03-17T21:43+0500

2021-03-17T21:43+0500

ташкентский метрополитен

экономика

метро

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" рассчитывают, что российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ускорит поставки составов поездов для метрополитена Ташкента, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.В сентябре 2019-го "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") завершил поставку пяти составов поездов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 для УП "Тошкент метрополитени" (входит в "Узбекистон темир йуллари"). Контракт на поставку составов в четырехвагонном исполнении был подписан в октябре 2018 года. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБ на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро. Позднее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали о намерении приобрести для метро столицы страны еще 40 составов поездов.По данным пресс-службы, и. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов и заместитель генерального директора ТМХ Александр Чебаков в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.По данным компании, Хасилов подчеркнул важность ускорения данного процесса для увеличения объемов пассажиропотока в метро столицы Узбекистана.Представители ТМХ также предложили изучить опыт российской компании по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему, организации мультимодального транспортного сервиса и создания сети транспортно-пересадочных узлов, отмечает пресс-служба."Также обсуждены вопросы поставки партии новых электричек. Участники встречи рассмотрели возможность создания пилотных участков либо специализированного учебного полигона с привлечением российских специалистов", — добавили в компании.В настоящее время протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.

/20200828/Rossiyskiy-zavod-peredal-Uzbekiston-temir-yullari-pyat-elektrovozov-Ermak-14859928.html

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ташкентский метрополитен, метро, узбекистон темир йуллари