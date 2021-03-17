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Узбекистан рассчитывает скорее получить от России новые поезда для метро
Узбекистан рассчитывает скорее получить от России новые поезда для метро
И. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" и заместитель гендиректора "Трансмашхолдинга" обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T21:43+0500
2021-03-17T21:43+0500
ташкентский метрополитен
экономика
метро
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" рассчитывают, что российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ускорит поставки составов поездов для метрополитена Ташкента, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.В сентябре 2019-го "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") завершил поставку пяти составов поездов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 для УП "Тошкент метрополитени" (входит в "Узбекистон темир йуллари"). Контракт на поставку составов в четырехвагонном исполнении был подписан в октябре 2018 года. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБ на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро. Позднее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали о намерении приобрести для метро столицы страны еще 40 составов поездов.По данным пресс-службы, и. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов и заместитель генерального директора ТМХ Александр Чебаков в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.По данным компании, Хасилов подчеркнул важность ускорения данного процесса для увеличения объемов пассажиропотока в метро столицы Узбекистана.Представители ТМХ также предложили изучить опыт российской компании по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему, организации мультимодального транспортного сервиса и создания сети транспортно-пересадочных узлов, отмечает пресс-служба."Также обсуждены вопросы поставки партии новых электричек. Участники встречи рассмотрели возможность создания пилотных участков либо специализированного учебного полигона с привлечением российских специалистов", — добавили в компании.В настоящее время протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.
/20200828/Rossiyskiy-zavod-peredal-Uzbekiston-temir-yullari-pyat-elektrovozov-Ermak-14859928.html
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ташкентский метрополитен, метро, узбекистон темир йуллари

Узбекистан рассчитывает скорее получить от России новые поезда для метро

21:43 17.03.2021
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВагоны метро
Вагоны метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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И. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" и заместитель гендиректора "Трансмашхолдинга" обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" рассчитывают, что российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ускорит поставки составов поездов для метрополитена Ташкента, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
В сентябре 2019-го "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") завершил поставку пяти составов поездов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 для УП "Тошкент метрополитени" (входит в "Узбекистон темир йуллари"). Контракт на поставку составов в четырехвагонном исполнении был подписан в октябре 2018 года. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБ на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро. Позднее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали о намерении приобрести для метро столицы страны еще 40 составов поездов.
По данным пресс-службы, и. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов и заместитель генерального директора ТМХ Александр Чебаков в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
"Заостренное внимание было уделено поставке ключевой партии поездов для Ташкентского метрополитена", — говорится в публикации.
По данным компании, Хасилов подчеркнул важность ускорения данного процесса для увеличения объемов пассажиропотока в метро столицы Узбекистана.
Представители ТМХ также предложили изучить опыт российской компании по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему, организации мультимодального транспортного сервиса и создания сети транспортно-пересадочных узлов, отмечает пресс-служба.
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"Также обсуждены вопросы поставки партии новых электричек. Участники встречи рассмотрели возможность создания пилотных участков либо специализированного учебного полигона с привлечением российских специалистов", — добавили в компании.
В настоящее время протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.
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