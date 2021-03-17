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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-mivt-naznachen-novyy-zamministra-17815395.html
В МИВТ Узбекистана назначен новый замминистра
В МИВТ Узбекистана назначен новый замминистра
Пост принял Хуррам Фаттихович Тешабаев. Он также занимает должность директора Центра разработки инвестиционных проектов. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T18:58+0500
2021-03-17T18:58+0500
политика
министерство инновационного развития узбекистана
заместитель министра
назначение
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В соответствии с постановлением президента, на должность замминистра инвестиций и внешней торговли назначен Хуррам Фаттихович Тешабаев, сообщает пресс-служба Минюста.В настоящее время Тешабаев также работает на посту директора Центра разработки инвестиционных проектов с июня 2019 года.
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министерство инновационного развития узбекистана, заместитель министра, назначение

В МИВТ Узбекистана назначен новый замминистра

18:58 17.03.2021
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© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМужчины в костюмах и с портфелями
Мужчины в костюмах и с портфелями - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
Пост принял Хуррам Фаттихович Тешабаев. Он также занимает должность директора Центра разработки инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В соответствии с постановлением президента, на должность замминистра инвестиций и внешней торговли назначен Хуррам Фаттихович Тешабаев, сообщает пресс-служба Минюста.
В настоящее время Тешабаев также работает на посту директора Центра разработки инвестиционных проектов с июня 2019 года.
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