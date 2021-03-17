https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-mivt-naznachen-novyy-zamministra-17815395.html

В МИВТ Узбекистана назначен новый замминистра

В МИВТ Узбекистана назначен новый замминистра

Пост принял Хуррам Фаттихович Тешабаев. Он также занимает должность директора Центра разработки инвестиционных проектов. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T18:58+0500

2021-03-17T18:58+0500

2021-03-17T18:58+0500

политика

министерство инновационного развития узбекистана

заместитель министра

назначение

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В соответствии с постановлением президента, на должность замминистра инвестиций и внешней торговли назначен Хуррам Фаттихович Тешабаев, сообщает пресс-служба Минюста.В настоящее время Тешабаев также работает на посту директора Центра разработки инвестиционных проектов с июня 2019 года.

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министерство инновационного развития узбекистана, заместитель министра, назначение