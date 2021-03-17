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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-parkentskom-rayone-naznachen-novyy-khokim-17809779.html
В Паркентском районе назначен новый хоким
В Паркентском районе назначен новый хоким
Пост занял Шохрух Шоахмедов. Ранее он работал гендиректором Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:09+0500
2021-03-17T16:23+0500
общество
назначение
хокимият
хоким
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Главой администрации Паркентского района назначен Шохрух Шоахмедов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области. Ранее он занимал должность генерального директора Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения.
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назначение, хокимият, хоким

В Паркентском районе назначен новый хоким

16:09 17.03.2021 (обновлено: 16:23 17.03.2021)
233
© Хокимият Ташкентской областиШохрух Шоахмедов
Шохрух Шоахмедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Хокимият Ташкентской области
Пост занял Шохрух Шоахмедов. Ранее он работал гендиректором Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Главой администрации Паркентского района назначен Шохрух Шоахмедов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
Биография хокима

Шоахмедов родился в 1979 году в Ташкенте. Образование - высшее. В 2000-м окончил Университет мировой экономики и дипломатии, в 2002 году - Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004-м - Санкт-Петербургскую гражданскую академию.

Ранее он занимал должность генерального директора Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения.
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