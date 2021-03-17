В Паркентском районе назначен новый хоким

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Главой администрации Паркентского района назначен Шохрух Шоахмедов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области. Ранее он занимал должность генерального директора Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения.
Пост занял Шохрух Шоахмедов. Ранее он работал гендиректором Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Главой администрации Паркентского района назначен Шохрух Шоахмедов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
Биография хокима
Шоахмедов родился в 1979 году в Ташкенте. Образование - высшее. В 2000-м окончил Университет мировой экономики и дипломатии, в 2002 году - Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004-м - Санкт-Петербургскую гражданскую академию.
Ранее он занимал должность генерального директора Агентства по реализации проектов агропромышленного комплекса и продовольственного снабжения.