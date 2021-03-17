В Паркентском районе назначен новый хоким

Шоахмедов родился в 1979 году в Ташкенте. Образование - высшее. В 2000-м окончил Университет мировой экономики и дипломатии, в 2002 году - Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004-м - Санкт-Петербургскую гражданскую академию.