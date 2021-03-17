https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-rossii-u-muzhchiny-otobrali-polmilliona-rubley-vyigrannye-v-teleshou-17809999.html

В России у мужчины отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу

В России у мужчины отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Суд отобрал у 39-летнего жителя Пермского края деньги, выигранные им на телешоу. Речь идет о сумме 500 тысяч рублей. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-03-17T16:59+0500

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россия

выигрыш

родители

шоу

алименты

телевидение

дети

деньги

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Суд отобрал у 39-летнего жителя Пермского края деньги, выигранные им на телешоу. Речь идет о сумме 500 тысяч рублей.Выигрыш был направлен в счет погашения долга по алиментам, которые мужчина должен был выплачивать больной дочери, но не делал этого. По данным Федеральной службы судебных приставов, за 2020 год он перечислил своему ребенку лишь 2,5 тысячи рублей, в то время как задолженность по алиментам достигла полумиллиона, а сумма всех имевшихся долгов превышала два миллиона рублей.Обязать неплательщика помогать ребенку не получалось, поскольку по месту регистрации в Пермском крае он не проживал, где он находился — никто не знал.Но все изменил один случай. Однажды бывшая жена и мать девочки увидела горе-отца по телевидению — тот принимал участие в шоу на федеральном канале.На телеканал был отправлен запрос. В итоге, установили, что участник передачи и алиментщик из Пермского края — это один и тот же человек.На выигрышные деньги должник хотел построить себе новый дом, однако приставы взыскали сумму и перечислили их бывшей супруге.

/20191002/Bez-prava-na-zhizn-otets-ne-khotel-platit-alimenty-i-ubil-syna-12536095.html

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выигрыш, родители, шоу, алименты, телевидение, дети, деньги