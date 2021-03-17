Общество
В Ташкенте приступят к плановому отключению холодной воды — список
11:34 17.03.2021 (обновлено: 12:16 17.03.2021)
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Подачу воды приостановят в связи с подготовкой водопроводных сетей к работе в весенне-летний период.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В районах столицы произойдет плановое отключение холодной воды в связи с производством ремонтно-профилактических работ на водоводах, а также подготовкой водопроводных сетей к рабочему процессу в весенне-летний период. Об этом сообщила пресс-служба компании "Тошкент шахар сув таъминоти".
Когда и где не будет холодной воды
29 марта с 9 до 9 часов 30 марта
Учтепинский район: махалля "Куксарой": улицы Боситхон с проездами, Тош с проездами, Фарнух с проездами, Наво с проездами, Баёт с проездами, улицы Нур, Навруз; махалля "Урикзор": улицы Самарбону, Газалхон, Мархабо, Зарафшон, Гульсанам, Дилафкор, Бурхан Маргилоний, Дилнаво, Ифтихор, улицы Шамсуддин Сомий, Саховат с проездами, Семейная поликлиника №30. Яшнабадский район: махалли "Мохинур", "Ватандош", "Тонг", "Аль-Бухорий", "Амир Темур", массив "Тузель" 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартала, Дока хлеб.
30 марта с 9 до 9 часов 31 марта
Мирзо Улугбекский район: общество "Нуроний", гостиницы "Узбекистан", Le Grand Plaza.
31 марта с 9 до 9 часов 1 апреля
Алмазарский район: махалли "Уста Олим", "Чилтугон", "Очил Бобожанов", "Хончарбог", "Тешик копкок", "Калинин Мавзук", улица Тараккиёт, улица Очил Бобожанова жилые дома №13, 14, 17, 26, 28, 30, 32, 34. Мирзо-Улугбекский район: махалли "Мустакиллик", "Лашкарбоши", "Нур", “Окибат", "Шахрисабз". Юнусабадский район: 6-й проезд Ниёзбек йули жилой дом №39.
1 апреля с 9 до 9 часов 2 апреля
Шейхантахурский район: улица Бахор с проездами, районная прокуратура.
1 апреля с 9 до 12 часов 2 апреля
Сергелийский район: махалли "Жунарык", "Чаштепа", "Узар".
5 апреля с 9 до 9 часов 7 апреля
Яшнабадский район: махалли "Икбол", "Катта Олмос", "Уртамасжид", "Мумтоз", "Катта Куйлюк", "Куйлюк обод", "Уйсозлар", "Тарновбоши", "Янгикурган", "Бехизор", улицы Уйсозлар с проездами, Таларык с проездами, Мумтоз с проездами, Аханграбо с проездами, Табибий с проездами, Табассум с проездами, Латофат с проездами, Бунёдкор с проездами, Нигора с проездами, Шохсанам с проездами, улицы Чарос, Саодат, Мулойим, Табаррук, массив "Туёна" 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й кварталы, массив Центральный Куйлюк жилые дома №1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б; массив "Уйсозлар", поликлиники №28 и №29. Бектемирский район: махалли "Абай", "Бектемир", "Олтинтопган", "Хусайин Байкаро", "Мажнунтол", "Миришкор", "Рохат", "Зилола", "Икбол", "Чашма", "Нурафшон", улица Порлок, массив "Сувсоз" -1, 2 кварталы. Мирабадский район: махалли "Куйлюк ота", "Баратхужа", "Парвона", "Баёт", "Чинор", "Янги Куйлюк", "Юксалиш", "Файзиобад", "Ок уй", "Зиёнур", "Таларык", массивы "Куйлюк"-1, 2, 3, 4, улицы Файзиобад, Билимдон, гостиницы "Хаёт" и "Даниел Хил". Сергелийский район: махалли "Кушкурган", "Ханобад", "Курувчилар", "Зиёкор", "Маданият", "Ш. Бурханов".
Понижение давления воды - Сергелийский район: махалли "Кумарык" "Кипчак", "Нурхаёт", "Сугдиёна", "Дарьё буйи", "Ногой Кургон", "Викор", "Бунёдобад", "Зийнат", "Спутник", "Навкирон", "Иттифок", "Эзгулик", "Мадаткор", "Хабибий", "Ташаббус", "Янги Умид", "Орият", "Мархамат". Янгихаётский район: махалли "Олчазор", "Чарагон", "Дустлик", "Ёркин", районная прокуратура.
8 апреля с 9 до 12 часов 9 апреля
Яккасарайский район: массивы "Кушбеги", "Башлык", улица МКАД жилые дома с №1 до дома №9, улица Абдуллы Каххара жилые дома №2а, 2б, 2в, 2г, улица Бобур жилые дома №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 65, 67/1-12, 69/1-9, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, Детская инфекционная больница №3. Чиланзарский район: махалли "Чарх Камолон-2", "Чарх Камолон-3", "Бешчинор", "Катта Чилонзор-3", "Новза", "Наккошлык", "Яккабог", "Эски Чиланзор", улица Бунёдкор, массив "Чиланзар" кварталы-3, 5, 6, Е.
9 апреля с 21 до 9 часов 10 апреля
Алмазарский район: махалля "Карасарай", улицы Чувалачи, Карасарайская, Очил Бобожанова, Файзибаланд, Янги Олмазор, Заркайнар, Тараккиёт, Исмаил Шоший, улица Сариксув с проездами.
16 мая с 9 до 9 часов 18 мая
Мирзо-Улугбекский район: махалли "Олтинтепа", "Катта Олтинтепа", "Алпомыш", "Подшобог", "Олмачи", "Шуртан", "Турон", "Навои", "Шукур Бурхонов", "Катта Корасув", "Гульсанам", "Султония", "Чимён", "Янги Авайхон", "Авайхон", "Минглола", “Мирзакалон Исмоилий”, массив "Паркент" жилой дом №3-1/2, гостиница Республиканской службы государственной безопасности, Институт эндокринологии, Институт математики-ботаники. Яшнабадский район: массив "Мавлона Риёзий", махалли "Истиклол", "Семург", "Дустиобод", улица Олтинтепа дома №2, 7, 38.
17 мая с 9 до 9 часов 19 мая
Сергелийский район: махалли "Чартак", "Новатор", улица Дарьё буйи 2-й, 3-й, 7-й проезды, 1-й проезд Райхон.
18 мая с 9 до 14 часов 20 мая
Яшнабадский район: махалли "Уртамасжид", "Мумтоз", "Катта Куйлюк", "Куйлюк обод". Мирабадский район: улица Куйлюк. Чиланзарский район: махалли "Тирсакобад", "Гавхар", "Катта Домбрабод", "Бурджар", "Мевазор", "Яккатут", "Хирмонтепа", "Шухрат", улицы Аль-Хорезми, Машраб, массив "Чиланзар" квартала 19, 20, 20а, военный городок №6а.
20 мая с 9 до 12 часов 21 мая
Юнусабадский район: махалли "Кулол", "Хайриобад", "Хонтут", массив Юнусабад 11, 12- кварталы, улицы Мехриддин Умаров, Болтабой Эргашев. Понижение давления воды — Юнусабадский район: массив Юнусабад 4-й квартал жилые дома №18, 24, 25, 26, 28, 29, 43, 54, 55, 56, 69.
21 мая с 21 до 9 часов 22 мая
Чиланзарский район: массив "Алгоритм", улицы Кизил Шарк, Гулистан.
24 мая с 9 до 14 часов 25 мая
Мирзо-Улугбекский район: махалли "Шахриобод", "Боги Майдон", "Навнихол", "Олий Химмат", "Сайрам", "Олимлар", 5-я Детская инфикционная больница. Юнусабадский район: массив ТашГРЭСС. Яккасарайский район: улица Абдуллы Каххара жилые дома №2а, 2б, 2в, 2г, улица Бобур жилые дома №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 65, 67/1-12, 69/1-9, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4.
26 мая с 9 до 9 часов 27 мая
Яккасарайский район: улицы Тафаккур, Богидил, Шамс Кулол с проездами. Понижение давления воды — Яккасарайский район: улицы Бобур, Шота Руставели, Юсуф Хос Хожиб, Мирабадская.
27 мая с 9 до 9 часов 28 мая
Юнусабадский район: массив Ц-4
31мая с 9 до 12 часов 1 июня
Учтепинский район: махалли "Киргузар", "Назарбек", "Ахилобад", "Харакат", "Навбахор", "Зарафшан", 5-й проезд Самарбону. Зангиатинский район: махалли "Навруз", "М. Мусаева", "Навбахор", "Харакат".
1 июня с 9 до 9 часов 2 июня
Алмазарский район: махалли "Ибрагим ота", "Чукурсай", "Гульзор".
2 июня с 9 до 21 часов 3 июня
Алмазарский район: махалли “Чустий”, “Навои”, массивы Б-1, Б-3, улицы Охакчи, Куёш, Лангар, Нурафшон, Пахта, Озод, Фароби, Чимбай-2, Эски Карасарай, Чакичмон, Жанон, Лангар, Абдулла Кадыри, улицы Сагбан, Заркайнар с проездами, Пожарная часть №13, РЭС, санаторий Службы национальной безопасности. Шейхантоурский район: Махалли "Илгор", "Тинчлик", "Бог куча", "Сархумдон", "Обиназир", "Гульбозор", "Зафаробод", "Бустон", "Хувайдо", "Чакар", "Оклон", "Катта Ховуз", массивы Ц-26, Ц-27, 1-я Городская больница, 1-й роддом, Дока хлеб по улице Обиназир.
7 июня с 9 до 9 часов 8 июня
Учтепинский район: махалля "Ватан", массив "Чиланзар -23 квартал" жилые дома №14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 57; квартал-12 жилой дом №7а; квартал-26 жилые дома №1, 2, 3, 11, 12, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35; квартал-24 жилые дома с №1 до №24 и с дома №42 до №53.