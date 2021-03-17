https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-tashkente-pristupyat-k-planovomu-otklyucheniyu-kholodnoy-vody-17801286.html

В Ташкенте приступят к плановому отключению холодной воды — список

В Ташкенте приступят к плановому отключению холодной воды — список

Подачу воды приостановят в связи с подготовкой водопроводных сетей к работе в весенне-летний период. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T11:34+0500

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общество

отключение воды

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В районах столицы произойдет плановое отключение холодной воды в связи с производством ремонтно-профилактических работ на водоводах, а также подготовкой водопроводных сетей к рабочему процессу в весенне-летний период. Об этом сообщила пресс-служба компании "Тошкент шахар сув таъминоти".Когда и где не будет холодной воды29 марта с 9 до 9 часов 30 марта30 марта с 9 до 9 часов 31 марта31 марта с 9 до 9 часов 1 апреля1 апреля с 9 до 9 часов 2 апреля1 апреля с 9 до 12 часов 2 апреля5 апреля с 9 до 9 часов 7 апреля8 апреля с 9 до 12 часов 9 апреля9 апреля с 21 до 9 часов 10 апреля16 мая с 9 до 9 часов 18 мая17 мая с 9 до 9 часов 19 мая18 мая с 9 до 14 часов 20 мая 20 мая с 9 до 12 часов 21 мая21 мая с 21 до 9 часов 22 мая24 мая с 9 до 14 часов 25 мая26 мая с 9 до 9 часов 27 мая27 мая с 9 до 9 часов 28 мая31мая с 9 до 12 часов 1 июня1 июня с 9 до 9 часов 2 июня2 июня с 9 до 21 часов 3 июня7 июня с 9 до 9 часов 8 июня

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отключение воды, ташкент