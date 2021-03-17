В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото

"17 марта, примерно в 13:45 часов, на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И.А., управляя автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением", - говорится в сообщении.