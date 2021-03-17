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https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-tashkente-pyanyy-voditel-vekhal-v-betonnoe-ograzhdenie---foto-17815786.html
В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото
В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото
Согласно данным экспертизы концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составила 1,462 мг/л. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T19:12+0500
2021-03-17T19:12+0500
происшествия
пьяный водитель
авария
дтп
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария с участием пьяного водителя, сообщает ГУВД.Согласно данным экспертизы концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,462 мг/л.В результате ДТП никто не пострадал.
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пьяный водитель, авария, дтп, ташкент, узбекистан

В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото

19:12 17.03.2021
356
© ГУВД ТашкентаВ Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото
В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© ГУВД Ташкента
Согласно данным экспертизы концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составила 1,462 мг/л.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария с участием пьяного водителя, сообщает ГУВД.
"17 марта, примерно в 13:45 часов, на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И.А., управляя автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением", - говорится в сообщении.
Согласно данным экспертизы концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,462 мг/л.
© ГУВД ТашкентаВ Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото
В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
В Ташкенте пьяный водитель въехал в бетонное ограждение - фото
© ГУВД Ташкента
В результате ДТП никто не пострадал.
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