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В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline
В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline
Мужчины отказались подчиниться внутреннему распорядку и устроили в клинике потасовку. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T15:49+0500
2021-03-17T16:16+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
драка
задержание
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, учинивших ссору с охранником в частной клинике Akfa Medline 14 марта, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным ведомства, в тот день 45-летний Баходир У. и 51-летний Ровшан К. отказались выполнять требования 27-летнего Аъзама А., который, следуя своим должностным инструкциям, не пропускал посетителей в палату к больному.Дебоширы начали оскорблять секьюрити, а затем и вовсе набросились на него с кулаками, нанеся телесные повреждения. На основании данного факта следственное отделение при УКД ОВД Алмазарского района возбудило уголовное дело в отношении нападавших по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Хулиганство").За совершение данного вида преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же период, напомнили в ведомстве.Правоохранители призывают граждан соблюдать внутренние распорядки, установленные в организациях, и не препятствовать действиям сотрудников, выполняющих свои служебные обязанности.
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следственный департамент при мвд узбекистана, драка, задержание

В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline

15:49 17.03.2021 (обновлено: 16:16 17.03.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота вневедомственной охраны московской полиции
Работа вневедомственной охраны московской полиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Мужчины отказались подчиниться внутреннему распорядку и устроили в клинике потасовку. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, учинивших ссору с охранником в частной клинике Akfa Medline 14 марта, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
По данным ведомства, в тот день 45-летний Баходир У. и 51-летний Ровшан К. отказались выполнять требования 27-летнего Аъзама А., который, следуя своим должностным инструкциям, не пропускал посетителей в палату к больному.

“Несмотря на это посетитель, нарушив правила внутреннего распорядка, оказав сопротивление охраннику, вошел в палату и по истечении одного часа, выйдя обратно и насмешливо сказав: "Что ты смог сделать?", учинил ссору с ним”, - говорится в информации.

Дебоширы начали оскорблять секьюрити, а затем и вовсе набросились на него с кулаками, нанеся телесные повреждения.
© Sputnik / Следственный департамент при МВД УзбекистанаКонфликт в клинике “Akfa Medline”
Конфликт в клинике “Akfa Medline” - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Конфликт в клинике “Akfa Medline”
© Sputnik / Следственный департамент при МВД Узбекистана
На основании данного факта следственное отделение при УКД ОВД Алмазарского района возбудило уголовное дело в отношении нападавших по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Хулиганство").
За совершение данного вида преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же период, напомнили в ведомстве.
Правоохранители призывают граждан соблюдать внутренние распорядки, установленные в организациях, и не препятствовать действиям сотрудников, выполняющих свои служебные обязанности.
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