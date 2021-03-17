https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-tashkente-zaderzhali-deboshirov-izbivshikh-okhrannika-v-chastnoy-klinike-akfa-medline-17808905.html

В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline

В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline

Мужчины отказались подчиниться внутреннему распорядку и устроили в клинике потасовку. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T15:49+0500

2021-03-17T15:49+0500

2021-03-17T16:16+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

драка

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1125/09/11250906_0:234:3133:1996_1920x0_80_0_0_5c654fa9e3e1707eefb29b8d07336eec.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, учинивших ссору с охранником в частной клинике Akfa Medline 14 марта, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным ведомства, в тот день 45-летний Баходир У. и 51-летний Ровшан К. отказались выполнять требования 27-летнего Аъзама А., который, следуя своим должностным инструкциям, не пропускал посетителей в палату к больному.Дебоширы начали оскорблять секьюрити, а затем и вовсе набросились на него с кулаками, нанеся телесные повреждения. На основании данного факта следственное отделение при УКД ОВД Алмазарского района возбудило уголовное дело в отношении нападавших по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Хулиганство").За совершение данного вида преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же период, напомнили в ведомстве.Правоохранители призывают граждан соблюдать внутренние распорядки, установленные в организациях, и не препятствовать действиям сотрудников, выполняющих свои служебные обязанности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

следственный департамент при мвд узбекистана, драка, задержание