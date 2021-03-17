В Ташкенте задержали дебоширов, избивших охранника в частной клинике Akfa Medline

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, учинивших ссору с охранником в частной клинике Akfa Medline 14 марта, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным ведомства, в тот день 45-летний Баходир У. и 51-летний Ровшан К. отказались выполнять требования 27-летнего Аъзама А., который, следуя своим должностным инструкциям, не пропускал посетителей в палату к больному.Дебоширы начали оскорблять секьюрити, а затем и вовсе набросились на него с кулаками, нанеся телесные повреждения. На основании данного факта следственное отделение при УКД ОВД Алмазарского района возбудило уголовное дело в отношении нападавших по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Хулиганство").За совершение данного вида преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же период, напомнили в ведомстве.Правоохранители призывают граждан соблюдать внутренние распорядки, установленные в организациях, и не препятствовать действиям сотрудников, выполняющих свои служебные обязанности.
Мужчины отказались подчиниться внутреннему распорядку и устроили в клинике потасовку. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, учинивших ссору с охранником в частной клинике Akfa Medline 14 марта, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
По данным ведомства, в тот день 45-летний Баходир У. и 51-летний Ровшан К. отказались выполнять требования 27-летнего Аъзама А., который, следуя своим должностным инструкциям, не пропускал посетителей в палату к больному.
“Несмотря на это посетитель, нарушив правила внутреннего распорядка, оказав сопротивление охраннику, вошел в палату и по истечении одного часа, выйдя обратно и насмешливо сказав: "Что ты смог сделать?", учинил ссору с ним”, - говорится в информации.
Дебоширы начали оскорблять секьюрити, а затем и вовсе набросились на него с кулаками, нанеся телесные повреждения.
На основании данного факта следственное отделение при УКД ОВД Алмазарского района возбудило уголовное дело в отношении нападавших по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Хулиганство").
За совершение данного вида преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же период, напомнили в ведомстве.
Правоохранители призывают граждан соблюдать внутренние распорядки, установленные в организациях, и не препятствовать действиям сотрудников, выполняющих свои служебные обязанности.