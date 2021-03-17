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В Ташобласти построят гидроочистные сооружения за $143,8 млн
В Ташобласти построят гидроочистные сооружения за $143,8 млн
Новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T18:39+0500
2021-03-18T13:21+0500
общество
гидроэлектростанция
пресная вода
хокимият
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Под Ташкентом приступили к возведению усовершенствованной гидроочистной установки. Стоимость проекта составила $143,8 млн, сообщает пресс-служба АО "Узсувтаъминот".По информации хокимията, новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов. Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию уровень питьевого водоснабжения в регионе увеличится с 60% до 92%. Таким образом, чистой питьевой водой снабдят 58 махаллей.
/20200731/V-Uzbekistane-zarabotala-moschnaya-gidroelektrostantsiya--Kadyrinskaya-GES-3-14677484.html
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гидроэлектростанция, пресная вода, хокимият

В Ташобласти построят гидроочистные сооружения за $143,8 млн

18:39 17.03.2021 (обновлено: 13:21 18.03.2021)
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© Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСтроительство ГЭС
Строительство ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Игорь Агеенко
/
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Новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Под Ташкентом приступили к возведению усовершенствованной гидроочистной установки. Стоимость проекта составила $143,8 млн, сообщает пресс-служба АО "Узсувтаъминот".
По информации хокимията, новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов.
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Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию уровень питьевого водоснабжения в регионе увеличится с 60% до 92%. Таким образом, чистой питьевой водой снабдят 58 махаллей.
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