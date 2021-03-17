ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС пройдет в Ташкенте 5 апреля, сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.По ее словам, планируется рассмотреть перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики, авиационной промышленности, механизмы финансирования проектов промышленной кооперации. "К участию в мероприятии приглашены и представители Республики Узбекистан", — отметила Малкина.Узбекистан с декабря 2020 года является наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Этот статус, по ее словам, "не предполагает автоматического присоединения страны к нормативной базе Союза, а также к проектам и программам в рамках ЕАЭС", однако дает "хорошую возможность изучить Союз", "сопоставить нормы, определиться, насколько стране интересно двигаться дальше по пути углубления интеграции".В настоящее время идет подготовка меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также плана совместных мероприятий на 2021–2023 годы, рассказала Ия Малкина.Документы будут подписаны "в скором времени", отметила она.
Узбекистан с декабря 2020 года является наблюдателем при ЕАЭС. Как республика взаимодействует с объединением — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС пройдет в Ташкенте 5 апреля, сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
"Пятого апреля в Ташкенте в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" пройдет заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС, в котором от ЕЭК примет участие министр по промышленности и АПК Артак Камалян", — сказала Малкина во время брифинга.
По ее словам, планируется рассмотреть перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики, авиационной промышленности, механизмы финансирования проектов промышленной кооперации.
"К участию в мероприятии приглашены и представители Республики Узбекистан", — отметила Малкина.
Узбекистан с декабря 2020 года является наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Этот статус, по ее словам, "не предполагает автоматического присоединения страны к нормативной базе Союза, а также к проектам и программам в рамках ЕАЭС", однако дает "хорошую возможность изучить Союз", "сопоставить нормы, определиться, насколько стране интересно двигаться дальше по пути углубления интеграции".
В настоящее время идет подготовка меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также плана совместных мероприятий на 2021–2023 годы, рассказала Ия Малкина.
Документы будут подписаны "в скором времени", отметила она.