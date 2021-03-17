https://uz.sputniknews.ru/20210317/zasedanie-soveta-ministrov-po-promyshlennoy-politike-eaes-proydet-v-tashkente-17817804.html

Заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС пройдет в Ташкенте

Заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС пройдет в Ташкенте

Узбекистан с декабря 2020 года является наблюдателем при ЕАЭС. Как республика взаимодействует с объединением — читайте в материале. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T21:03+0500

2021-03-17T21:03+0500

2021-03-17T21:05+0500

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

узбекистан

еаэс

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заседание Совета министров по промышленной политике ЕАЭС пройдет в Ташкенте 5 апреля, сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.По ее словам, планируется рассмотреть перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики, авиационной промышленности, механизмы финансирования проектов промышленной кооперации. "К участию в мероприятии приглашены и представители Республики Узбекистан", — отметила Малкина.Узбекистан с декабря 2020 года является наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Этот статус, по ее словам, "не предполагает автоматического присоединения страны к нормативной базе Союза, а также к проектам и программам в рамках ЕАЭС", однако дает "хорошую возможность изучить Союз", "сопоставить нормы, определиться, насколько стране интересно двигаться дальше по пути углубления интеграции".В настоящее время идет подготовка меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также плана совместных мероприятий на 2021–2023 годы, рассказала Ия Малкина.Документы будут подписаны "в скором времени", отметила она.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, узбекистан, еаэс