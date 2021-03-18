Банду фальшивомонетчиков задержали в Ташобласти, следователи ищут причастных

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В пресс-службе департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре рассказали о задержании фальшивомонетчиков, которые занимались изготовлением долларов.О деталях спецоперации по задержанию преступников известно немного — правоохранители не спешат раскрывать подробности дела до окончания следственных мероприятий, чтобы не дать возможности скрыться возможным соучастникам преступления.Пока известно лишь то, что орудовала преступная группировка в Зангиатинском районе Ташкентской области. Троих граждан задержали в момент продажи фальшивых купюр. Они собирались сбыть 5 000 поддельных долларов за 2 500 долларов настоящих.По данному факту заведено уголовное дело по статье 176 ("Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг"), ведется следствие.
Преступная группировка орудовала в Зангиатинском районе Ташкентской области. Троих граждан задержали в момент продажи фальшивых купюр.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В пресс-службе департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре рассказали о задержании фальшивомонетчиков, которые занимались изготовлением долларов.
О деталях спецоперации по задержанию преступников известно немного — правоохранители не спешат раскрывать подробности дела до окончания следственных мероприятий, чтобы не дать возможности скрыться возможным соучастникам преступления.
Пока известно лишь то, что орудовала преступная группировка в Зангиатинском районе Ташкентской области. Троих граждан задержали в момент продажи фальшивых купюр. Они собирались сбыть 5 000 поддельных долларов за 2 500 долларов настоящих.