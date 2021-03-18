https://uz.sputniknews.ru/20210318/bandu-falshivomonetchikov-zaderzhali-v-tashoblasti-sledovateli-ischut-prichastnykh-17822433.html

Банду фальшивомонетчиков задержали в Ташобласти, следователи ищут причастных

Банду фальшивомонетчиков задержали в Ташобласти, следователи ищут причастных

Преступная группировка орудовала в Зангиатинском районе Ташкентской области. Троих граждан задержали в момент продажи фальшивых купюр. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T11:06+0500

2021-03-18T11:06+0500

2021-03-18T11:09+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

фальшивые деньги

задержание преступников

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В пресс-службе департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре рассказали о задержании фальшивомонетчиков, которые занимались изготовлением долларов.О деталях спецоперации по задержанию преступников известно немного — правоохранители не спешат раскрывать подробности дела до окончания следственных мероприятий, чтобы не дать возможности скрыться возможным соучастникам преступления.Пока известно лишь то, что орудовала преступная группировка в Зангиатинском районе Ташкентской области. Троих граждан задержали в момент продажи фальшивых купюр. Они собирались сбыть 5 000 поддельных долларов за 2 500 долларов настоящих.По данному факту заведено уголовное дело по статье 176 ("Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг"), ведется следствие.

/20200918/V-Bukhare-pravookhraniteli-izyali-pochti-100-tys-falshivymi-kupyurami-15002793.html

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следственный департамент при мвд узбекистана, фальшивые деньги, задержание преступников