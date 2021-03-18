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Экскурсия по Тахиаташской ТЭС: что нового
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС: что нового
Корреспондент Sputnik Узекистан ознакомилась с ходом модернизации Тахиаташской ТЭС. Смотрите фотоленту! 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
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тахиаташская тэс
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тахиаташская тэс, узбекистан, узбекистан, фото, фотолента

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС: что нового

13:33 18.03.2021 (обновлено: 13:49 18.03.2021)
248
Корреспондент Sputnik Узекистан ознакомилась с ходом модернизации Тахиаташской ТЭС. Смотрите фотоленту!
© Sputnik

На сегодняшний день генеральным подрядчиком выполнено 100% строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день генеральным подрядчиком выполнено 100% строительно-монтажных работ. - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik

На сегодняшний день генеральным подрядчиком выполнено 100% строительно-монтажных работ.

© Sputnik

Установленное основное оборудование — ГТ (газовая турбина) и ПТ (паровая турбина) — произведено американской компанией GE.

Установленное основное оборудование — ГТ (газовая турбина) и ПТ (паровая турбина) — произведено американской компанией GE. - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik

Установленное основное оборудование — ГТ (газовая турбина) и ПТ (паровая турбина) — произведено американской компанией GE.

© Sputnik

Строительные работы на ТЭС проводились консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction на основе современных передовых технологий.

Строительные работы на ТЭС проводились консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering &amp; Construction на основе современных передовых технологий. - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik

Строительные работы на ТЭС проводились консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction на основе современных передовых технологий.

© Sputnik

Общая стоимость проекта составляет 678,2 млн долларов.

Общая стоимость проекта составляет 678,2 млн долларов. - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik

Общая стоимость проекта составляет 678,2 млн долларов.

© Sputnik

Стоит отметить, что с вводом двух ПГУ установленная мощность станции увеличится с 730 МВт до 1000 МВт.

Стоит отметить, что с вводом двух ПГУ установленная мощность станции увеличится с 730 МВт до 1000 МВт. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik

Стоит отметить, что с вводом двух ПГУ установленная мощность станции увеличится с 730 МВт до 1000 МВт.

© Sputnik

Будут созданы дополнительные новые рабочие места и трудоустроено 100 рабочих и служащих.

Будут созданы дополнительные новые рабочие места и трудоустроено 100 рабочих и служащих. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik

Будут созданы дополнительные новые рабочие места и трудоустроено 100 рабочих и служащих.

© Sputnik

В рамках этого проекта завершается строительство современного лечебно-диагностического центра и швейного цеха для оказания социальной поддержки населению Тахиаташа.

В рамках этого проекта завершается строительство современного лечебно-диагностического центра и швейного цеха для оказания социальной поддержки населению Тахиаташа. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik

В рамках этого проекта завершается строительство современного лечебно-диагностического центра и швейного цеха для оказания социальной поддержки населению Тахиаташа.

© Sputnik

Также разработан план мероприятий по снижению себестоимости продукции, стоимость электроэнергии снижена на 99 155,7 млн сумов.

Также разработан план мероприятий по снижению себестоимости продукции, стоимость электроэнергии снижена на 99 155,7 млн сумов. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik

Также разработан план мероприятий по снижению себестоимости продукции, стоимость электроэнергии снижена на 99 155,7 млн сумов.

© Sputnik

Наряду с реализацией инвестиционных проектов на предприятии проделана значительная работа по внедрению инновационных энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

Наряду с реализацией инвестиционных проектов на предприятии проделана значительная работа по внедрению инновационных энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik

Наряду с реализацией инвестиционных проектов на предприятии проделана значительная работа по внедрению инновационных энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

© Sputnik

С обновлением материально-технической базы современной компьютерной техники полностью запущено оборудование локальной серверной сети.

С обновлением материально-технической базы современной компьютерной техники полностью запущено оборудование локальной серверной сети. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik

С обновлением материально-технической базы современной компьютерной техники полностью запущено оборудование локальной серверной сети.

© Sputnik

В административных зданиях предприятия установлен комплект солнечных панелей. Кроме того, для экономии топлива установлены сенсорные датчики на солнечных водонагревателях и осветительных приборах.

 В административных зданиях предприятия установлен комплект солнечных панелей. Кроме того, для экономии топлива установлены сенсорные датчики на солнечных водонагревателях и осветительных приборах. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik

В административных зданиях предприятия установлен комплект солнечных панелей. Кроме того, для экономии топлива установлены сенсорные датчики на солнечных водонагревателях и осветительных приборах.

© Sputnik

В 2020 году Тахиаташская ТЭС произвела отпуск 3 млрд 947 млн кВт*ч электроэнергии при запланированных 3 млрд 563 млн ​​кВт*ч, что на 110% больше запланированного.

В 2020 году Тахиаташская ТЭС произвела отпуск 3 млрд 947 млн кВт*ч электроэнергии при запланированных 3 млрд 563 млн ​​кВт*ч, что на 110% больше запланированного. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik

В 2020 году Тахиаташская ТЭС произвела отпуск 3 млрд 947 млн кВт*ч электроэнергии при запланированных 3 млрд 563 млн ​​кВт*ч, что на 110% больше запланированного.

© Sputnik

В результате выполнения производственных показателей вышли с чистой прибылью, равной 410 млрд 586 млн 789 тысяч сумов.

В результате выполнения производственных показателей вышли с чистой прибылью, равной 410 млрд 586 млн 789 тысяч сумов. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik

В результате выполнения производственных показателей вышли с чистой прибылью, равной 410 млрд 586 млн 789 тысяч сумов.

© Sputnik

Напомним, что цель проекта - бесперебойное обеспечение электрической энергией потребителей Республики Каракалпакстан, Хорезмской области, увеличение производства электроэнергии и тепла, экономия топливных ресурсов и их эффективное использование.

Напомним, что цель проекта - бесперебойное обеспечение электрической энергией потребителей Республики Каракалпакстан, Хорезмской области, увеличение производства электроэнергии и тепла, экономия топливных ресурсов и их эффективное использование. - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik

Напомним, что цель проекта - бесперебойное обеспечение электрической энергией потребителей Республики Каракалпакстан, Хорезмской области, увеличение производства электроэнергии и тепла, экономия топливных ресурсов и их эффективное использование.

© Sputnik

В настоящий момент Узбекистан находится на новом этапе развития энергетической отрасли – внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.

В настоящий момент Узбекистан находится на новом этапе развития энергетической отрасли – внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik

В настоящий момент Узбекистан находится на новом этапе развития энергетической отрасли – внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.

© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС. - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС. - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik

Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.

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