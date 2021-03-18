Экскурсия по Тахиаташской ТЭС: что нового

На сегодняшний день генеральным подрядчиком выполнено 100% строительно-монтажных работ.
На сегодняшний день генеральным подрядчиком выполнено 100% строительно-монтажных работ.
Установленное основное оборудование — ГТ (газовая турбина) и ПТ (паровая турбина) — произведено американской компанией GE.
Установленное основное оборудование — ГТ (газовая турбина) и ПТ (паровая турбина) — произведено американской компанией GE.
Строительные работы на ТЭС проводились консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction на основе современных передовых технологий.
Строительные работы на ТЭС проводились консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction на основе современных передовых технологий.
Общая стоимость проекта составляет 678,2 млн долларов.
Общая стоимость проекта составляет 678,2 млн долларов.
Стоит отметить, что с вводом двух ПГУ установленная мощность станции увеличится с 730 МВт до 1000 МВт.
Стоит отметить, что с вводом двух ПГУ установленная мощность станции увеличится с 730 МВт до 1000 МВт.
Будут созданы дополнительные новые рабочие места и трудоустроено 100 рабочих и служащих.
Будут созданы дополнительные новые рабочие места и трудоустроено 100 рабочих и служащих.
В рамках этого проекта завершается строительство современного лечебно-диагностического центра и швейного цеха для оказания социальной поддержки населению Тахиаташа.
В рамках этого проекта завершается строительство современного лечебно-диагностического центра и швейного цеха для оказания социальной поддержки населению Тахиаташа.
Также разработан план мероприятий по снижению себестоимости продукции, стоимость электроэнергии снижена на 99 155,7 млн сумов.
Также разработан план мероприятий по снижению себестоимости продукции, стоимость электроэнергии снижена на 99 155,7 млн сумов.
Наряду с реализацией инвестиционных проектов на предприятии проделана значительная работа по внедрению инновационных энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.
Наряду с реализацией инвестиционных проектов на предприятии проделана значительная работа по внедрению инновационных энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.
С обновлением материально-технической базы современной компьютерной техники полностью запущено оборудование локальной серверной сети.
С обновлением материально-технической базы современной компьютерной техники полностью запущено оборудование локальной серверной сети.
В административных зданиях предприятия установлен комплект солнечных панелей. Кроме того, для экономии топлива установлены сенсорные датчики на солнечных водонагревателях и осветительных приборах.
В административных зданиях предприятия установлен комплект солнечных панелей. Кроме того, для экономии топлива установлены сенсорные датчики на солнечных водонагревателях и осветительных приборах.
В 2020 году Тахиаташская ТЭС произвела отпуск 3 млрд 947 млн кВт*ч электроэнергии при запланированных 3 млрд 563 млн кВт*ч, что на 110% больше запланированного.
В 2020 году Тахиаташская ТЭС произвела отпуск 3 млрд 947 млн кВт*ч электроэнергии при запланированных 3 млрд 563 млн кВт*ч, что на 110% больше запланированного.
В результате выполнения производственных показателей вышли с чистой прибылью, равной 410 млрд 586 млн 789 тысяч сумов.
В результате выполнения производственных показателей вышли с чистой прибылью, равной 410 млрд 586 млн 789 тысяч сумов.
Напомним, что цель проекта - бесперебойное обеспечение электрической энергией потребителей Республики Каракалпакстан, Хорезмской области, увеличение производства электроэнергии и тепла, экономия топливных ресурсов и их эффективное использование.
Напомним, что цель проекта - бесперебойное обеспечение электрической энергией потребителей Республики Каракалпакстан, Хорезмской области, увеличение производства электроэнергии и тепла, экономия топливных ресурсов и их эффективное использование.
В настоящий момент Узбекистан находится на новом этапе развития энергетической отрасли – внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.
В настоящий момент Узбекистан находится на новом этапе развития энергетической отрасли – внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.
Экскурсия по Тахиаташской ТЭС.