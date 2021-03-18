https://uz.sputniknews.ru/20210318/glavy-gosudarstv-tyurkskogo-soveta-soberutsya-v-turkestane-31-marta-17823122.html

Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта

Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта

Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T11:33+0500

2021-03-18T11:33+0500

2021-03-18T11:40+0500

политика

тюркский совет

туркестан

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/912/08/9120855_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e49485e42c128530336f38b484eb6c.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в Туркестане, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева.На форум прибудут главы всех государств Тюркского совета и премьер-министр Венгрии — эта страна является наблюдателем в организации.По итогам саммита будет подписана декларация об объявлении Туркестана "духовной столицей Тюркского мира", отмечается в публикации.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.

/20210317/mirziev-i-nazarbaev-pozdravili-drug-druga-s-nastupayuschim-navruzom-17804710.html

туркестан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

тюркский совет, туркестан, саммит