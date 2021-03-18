Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210318/glavy-gosudarstv-tyurkskogo-soveta-soberutsya-v-turkestane-31-marta-17823122.html
Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта
Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта
Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T11:33+0500
2021-03-18T11:40+0500
политика
тюркский совет
туркестан
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/912/08/9120855_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e49485e42c128530336f38b484eb6c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в Туркестане, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева.На форум прибудут главы всех государств Тюркского совета и премьер-министр Венгрии — эта страна является наблюдателем в организации.По итогам саммита будет подписана декларация об объявлении Туркестана "духовной столицей Тюркского мира", отмечается в публикации.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.
/20210317/mirziev-i-nazarbaev-pozdravili-drug-druga-s-nastupayuschim-navruzom-17804710.html
туркестан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/912/08/9120855_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5bf6ccb241b5076a6a000181a1fd673a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
тюркский совет, туркестан, саммит

Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта

11:33 18.03.2021 (обновлено: 11:40 18.03.2021)
594
© Sputnik / Тигран МеграбянРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Тигран Меграбян
Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в Туркестане, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева.
На форум прибудут главы всех государств Тюркского совета и премьер-министр Венгрии — эта страна является наблюдателем в организации.
Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Политика
Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Наврузом
Вчера, 13:46
365
По итогам саммита будет подписана декларация об объявлении Туркестана "духовной столицей Тюркского мира", отмечается в публикации.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.
230000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:56Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане
13:55В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"
13:43"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане
13:33Экскурсия по Тахиаташской ТЭС: что нового
13:32У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски
13:18В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями
12:56Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области
12:53Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото
12:39Группа BTS снова установила мировой рекорд Гиннесса
12:14Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору
12:10Концерты Мацуева и Рихтера в Ташкенте перенесли на март
12:03Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ
11:33Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта
11:28В Москве откроется представительство МИВТ
11:06Банду фальшивомонетчиков задержали в Ташобласти, следователи ищут причастных
11:06Украина заявила, что Германия обязана "вернуть" ей Крым, — немцы ответили жестко
10:25"Страной должны управлять патриоты". Но как их определить?
10:15Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом
10:00Присмотритесь, может, вы "на мушке": как бытовые приборы шпионят за людьми
09:28У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти