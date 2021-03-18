Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210318/glavy-gosudarstv-tyurkskogo-soveta-soberutsya-v-turkestane-31-marta-17823122.html
Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта
Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта
Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T11:33+0500
2021-03-18T11:33+0500
2021-03-18T11:40+0500
политика
тюркский совет
туркестан
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/912/08/9120855_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e49485e42c128530336f38b484eb6c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в Туркестане, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева.На форум прибудут главы всех государств Тюркского совета и премьер-министр Венгрии — эта страна является наблюдателем в организации.По итогам саммита будет подписана декларация об объявлении Туркестана "духовной столицей Тюркского мира", отмечается в публикации.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.
/20210317/mirziev-i-nazarbaev-pozdravili-drug-druga-s-nastupayuschim-navruzom-17804710.html
туркестан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/912/08/9120855_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5bf6ccb241b5076a6a000181a1fd673a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тюркский совет, туркестан, саммит
Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта 11:33 18.03.2021 (обновлено: 11:40 18.03.2021)
Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в Туркестане,
сообщает
Министерство иностранных дел Казахстана.
Мероприятие будет проведено по инициативе первого президента РК Нурсултана Назарбаева.
На форум прибудут главы всех государств Тюркского совета и премьер-министр Венгрии — эта страна является наблюдателем в организации.
По итогам саммита будет подписана декларация об объявлении Туркестана "духовной столицей Тюркского мира", отмечается в публикации.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.