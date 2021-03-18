https://uz.sputniknews.ru/20210318/kushnirenko-chto-dast-stranam-sng-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-uslugami-17840910.html

Кушниренко: что даст странам СНГ соглашение о свободной торговле услугами

Кушниренко: что даст странам СНГ соглашение о свободной торговле услугами

Зачем странам СНГ договариваться о правилах торговли услугами, как изменится этот рынок в будущем и снизится ли стоимость услуг после подписания соглашения. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T20:43+0500

2021-03-18T20:43+0500

2021-03-18T20:43+0500

экономика

торговля

снг

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik, Никита Чикунов. Содружество независимых государств подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами. Работа над документом, которая велась с 2012 года, подошла к завершению - ожидается, что соглашение будет подписано уже в этом году и станет первым актом, регулирующим торговлю услугами на пространстве Содружества. Зачем странам СНГ договариваться о правилах торговли услугами, как изменится этот рынок в будущем и снизится ли стоимость услуг после подписания соглашения – об этом эксклюзивно для Sputnik рассказал заместитель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.- Почему важна торговля услугами?- Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП. В США – 83%, в Китае – 54%, в России – примерно 62%. Но торговля услугами очень тонкая вещь, хотя бы потому, что никто не может дать точного определения, что такое услуги. Возникает естественный вопрос: как можно договариваться о том, чего нельзя определить? Первыми с этим вопросом столкнулись авторы Генерального соглашения о торговле услугами ВТО ГАТС (вступило в силу в январе 1995 года, – Ред.). Они нашли очень остроумный и правильный выход: не очень понятно, что такое услуга, но есть четыре способа поставки услуг. Развитие транспортных систем и общие рынки. К чему идет СНГ 30 лет спустя?>>Первый – заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата идет трансграничная. Второй – потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли.Третий – юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли. И, наконец, четвертый – приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной. - Как сегодня регулируется торговля услугами в СНГ?- Общего акта, который бы регулировал торговлю услугами на пространстве СНГ, сейчас нет. Есть Договор о ЕАЭС, отдельный раздел которого определяет порядок торговли услугами между странами-членами ЕАЭС (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией). Также есть ГАТС ВТО, которое распространяется на страны Содружества, вступившие в эту организацию (в настоящее время их семь). Вот такая база существует на сегодняшний день. - Все ли страны СНГ участвуют в переговорах о соглашении?- В переговорах участвуют девять стран. Среди них есть Украина, но она присутствует только формально. Киев – один из инициаторов переговоров о свободной торговле услугами – активно работал в этом направлении до 2014 года. Затем появлялся нерегулярно, в последние годы и вовсе никак не обозначал свою позицию. Не участвуют в переговорах Азербайджан и Туркменистан – это обусловлено современной структурой их торговли услугами со странами СНГ. Но мы надеемся, что они присоединятся к соглашению в будущем. - О чем говорится в проекте соглашения?- Предварительное название соглашения звучит так: "О свободной торговле услугами, учреждении и инвестиционной деятельности компаний". Оно охватывает несколько направлений.Есть общая договоренность: стороны фиксируют существующие в национальных законодательствах ограничения по торговле услугами и обязуются никогда их больше друг для друга не ужесточать. Иными словами, заморозить. Затем страны-участницы соглашения начнут постепенно убирать эти ограничения. Общий смысл таков: не хуже, чем сегодня, а потом только лучше.- Какие есть трудности и когда будет подписано соглашение?- Долгое время работа была посвящена отдельным статьям соглашения, мы обсуждали, как сформулировать ту или иную мысль. Но сейчас практически по всему тексту договорились. В настоящее время основная дискуссия посвящена тому, как сформулировать условия взаимного открытия рынков и какова будет степень их открытия. Договариваться довольно сложно. Страны СНГ, которые участвуют в переговорах, но не входят в ЕАЭС, хотят, чтобы степень открытия рынка услуг была схожей с "евразийской". Но для того, чтобы ее получить, они должны присоединиться к Союзу. Другие страны СНГ, присоединившись к ВТО, весьма значительно открыли свой рынок услуг для ее членов. Поэтому необходимо найти устраивающий всех компромисс.- Чему в соглашении будет уделено особое внимание?- Чуть больше внимания в документе уделяется финансовым услугам (банковские, страховые услуги, услуги, связанные с ценными бумагами), поскольку они действительно "кровь экономики". Аспектам регулирования финансовых услуг посвящено и специальное приложение. Еще одна сфера – телекоммуникационные услуги. - Что изменит соглашение?- Мы уверены, что после вступления соглашения в силу возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ. Потребители получат доступ к дополнительным формам и видам услуг совершенно нового качества. Вырастут объемы трансграничной торговли услугами. Есть все основания полагать, что нынешний показатель доли услуг во взаимной торговле между странами СНГ (18,9% в 2019 году, - Ред.) увеличится до среднемировых значений (около 25%, - Ред.). Соглашение не изменит условий работы компаний из стран дальнего зарубежья на рынке СНГ. Но конкуренция станет жестче – ведь для компаний стран Содружества будут созданы преференциальные условия. Мы не исключаем, что в конечном счете цены на услуги в странах СНГ станут ниже. Если, условно говоря, на рынке Таджикистана услуги нотариата оказывали только таджикские нотариусы – это одна картина. Когда в эту страну смогут прийти заинтересованные нотариусы из всех стран СНГ – это совсем другое. В таком случае, ужесточение конкуренции приведет к тому, что сами услуги станут дешевле.- Отстает ли СНГ от ЕС в сфере регулирования торговли услуг?- ЕС – это совершенно другая форма интеграции. СНГ – это зона свободной торговли. Мы договариваемся только о том, как ведем себя друг с другом. Но каждая страна самостоятельно решает, как она ведет себя по отношению к третьим государствам. Если брать другие региональные соглашения о зонах свободной торговли, то наше соглашение будет на весьма приличном уровне. ЕС – это более высокая степень интеграции, это общий рынок.- Когда будет подписано соглашение?- Надеюсь, в этом году мы выйдем на окончательный текст, работа над которым ведется с 2012 года. Если соглашение подпишут в нынешнем году, то оно будет ратифицировано в 2022-2023 годах.

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торговля, снг