Ложная тревога: что оказалось в "подозрительной" сумке на рынке "Малика"

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. На территории торгового комплекса "Малика" в Ташкенте не нашли никаких опасных предметов в неопознанной сумке, сообщает ГУВД.Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Шайхантахурском районе был найден подозрительный пакет, содержимое которого представляло опасность для людей. В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что сумка была забыта в вышеуказанном месте 18-летним Ж.К., который трудится наемным рабочим на строительным объекте в Юнусабадском районе. В ходе беседы он сообщил, что приехал на территорию торгового комплекса с целью починить свой телефон. Сумка, содержавшая вещи домашнего обихода, была оставлена им возле входа в магазин по причине ее тяжести, на время. Более того, молодой человек не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.
Молодой человек, оставивший тяжелую сумку на время не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. На территории торгового комплекса "Малика" в Ташкенте не нашли никаких опасных предметов в неопознанной сумке, сообщает ГУВД.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Шайхантахурском районе был найден подозрительный пакет, содержимое которого представляло опасность для людей.
"Сотрудники органов внутренних дел, в том числе специального подразделения МВД Республики Узбекистан в целях обеспечения общественной безопасности оцепили местность и произвели осмотр сумки. Уведомляем, что в ней не было обнаружено ничего противозаконного, включая предметы и вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что сумка была забыта в вышеуказанном месте 18-летним Ж.К., который трудится наемным рабочим на строительным объекте в Юнусабадском районе. В ходе беседы он сообщил, что приехал на территорию торгового комплекса с целью починить свой телефон. Сумка, содержавшая вещи домашнего обихода, была оставлена им возле входа в магазин по причине ее тяжести, на время.
Более того, молодой человек не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.