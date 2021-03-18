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Ложная тревога: что оказалось в "подозрительной" сумке на рынке "Малика"
Ложная тревога: что оказалось в "подозрительной" сумке на рынке "Малика"
Молодой человек, оставивший тяжелую сумку на время не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T19:13+0500
2021-03-18T19:13+0500
происшествия
торговый центр
сумка
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. На территории торгового комплекса "Малика" в Ташкенте не нашли никаких опасных предметов в неопознанной сумке, сообщает ГУВД.Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Шайхантахурском районе был найден подозрительный пакет, содержимое которого представляло опасность для людей. В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что сумка была забыта в вышеуказанном месте 18-летним Ж.К., который трудится наемным рабочим на строительным объекте в Юнусабадском районе.&nbsp; В ходе беседы он сообщил, что приехал на территорию торгового комплекса с целью починить свой телефон. Сумка, содержавшая вещи домашнего обихода, была оставлена им возле входа в магазин по причине ее тяжести, на время. Более того, молодой человек не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.
ташкент
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торговый центр, сумка, ташкент, узбекистан

Ложная тревога: что оказалось в "подозрительной" сумке на рынке "Малика"

19:13 18.03.2021
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© Flickr / Daniel LoboСумка на эскалаторе
Сумка на эскалаторе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Flickr / Daniel Lobo
Молодой человек, оставивший тяжелую сумку на время не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. На территории торгового комплекса "Малика" в Ташкенте не нашли никаких опасных предметов в неопознанной сумке, сообщает ГУВД.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Шайхантахурском районе был найден подозрительный пакет, содержимое которого представляло опасность для людей.
"Сотрудники органов внутренних дел, в том числе специального подразделения МВД Республики Узбекистан в целях обеспечения общественной безопасности оцепили местность и произвели осмотр сумки. Уведомляем, что в ней не было обнаружено ничего противозаконного, включая предметы и вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что сумка была забыта в вышеуказанном месте 18-летним Ж.К., который трудится наемным рабочим на строительным объекте в Юнусабадском районе.  В ходе беседы он сообщил, что приехал на территорию торгового комплекса с целью починить свой телефон. Сумка, содержавшая вещи домашнего обихода, была оставлена им возле входа в магазин по причине ее тяжести, на время.
Более того, молодой человек не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.
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