https://uz.sputniknews.ru/20210318/lozhnaya-trevoga-chto-okazalos-v-podozritelnoy-sumke-na-rynke-malika-17839551.html

Ложная тревога: что оказалось в "подозрительной" сумке на рынке "Малика"

Ложная тревога: что оказалось в "подозрительной" сумке на рынке "Малика"

Молодой человек, оставивший тяжелую сумку на время не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T19:13+0500

2021-03-18T19:13+0500

2021-03-18T19:13+0500

происшествия

торговый центр

сумка

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/404/43/4044325_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3f922845410fe2288c52cd7812e323de.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. На территории торгового комплекса "Малика" в Ташкенте не нашли никаких опасных предметов в неопознанной сумке, сообщает ГУВД.Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Шайхантахурском районе был найден подозрительный пакет, содержимое которого представляло опасность для людей. В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что сумка была забыта в вышеуказанном месте 18-летним Ж.К., который трудится наемным рабочим на строительным объекте в Юнусабадском районе. В ходе беседы он сообщил, что приехал на территорию торгового комплекса с целью починить свой телефон. Сумка, содержавшая вещи домашнего обихода, была оставлена им возле входа в магазин по причине ее тяжести, на время. Более того, молодой человек не ожидал, что это может напугать кого-либо и вызвать резонанс.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

торговый центр, сумка, ташкент, узбекистан