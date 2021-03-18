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https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-proveril-kak-reshayut-vodnuyu-problemu-v-tashkentskoy-oblasti-17826108.html
Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области
Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области
Узбекский лидер 18 марта посетил Чиназский район. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T12:56+0500
2021-03-18T13:07+0500
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проверил, как решают водную проблему в Чиназском районе Ташкентской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства."В селе Янгиабад Чиназского района за счет привлечения инвестиций на 1 миллион 350 тысяч долларов освоено 850 гектаров земли. Построены три водохранилища общей емкостью 202 тысячи кубометров, внедрено капельное орошение", — говорится в публикации.На 702 гектарах целины будет посеян хлопчатник сорта "Андижан-72", еще на 148 гектарах планируется выращивать бахчевые — эта продукция пойдет на экспорт.На освоенных землях постоянную работу получат 220 человек, а сезонной будут обеспечены более 1,2 тысячи.
ташкентская область
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, ташкентская область, шавкат мирзиёев

Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области

12:56 18.03.2021 (обновлено: 13:07 18.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл Чиназский район Ташкентской области для ознакомления с работой, проводимой в водном хозяйстве
Шавкат Мирзиёев прибыл Чиназский район Ташкентской области для ознакомления с работой, проводимой в водном хозяйстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер 18 марта посетил Чиназский район.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проверил, как решают водную проблему в Чиназском районе Ташкентской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.
"В селе Янгиабад Чиназского района за счет привлечения инвестиций на 1 миллион 350 тысяч долларов освоено 850 гектаров земли. Построены три водохранилища общей емкостью 202 тысячи кубометров, внедрено капельное орошение", — говорится в публикации.
На 702 гектарах целины будет посеян хлопчатник сорта "Андижан-72", еще на 148 гектарах планируется выращивать бахчевые — эта продукция пойдет на экспорт.
"Прежде чем сажать, необходимо подумать, как потом продавать. Землю надо отдать предпринимателю. Потому что он знает рынок, знает конкуренцию", — заявил Мирзиёев.
На освоенных землях постоянную работу получат 220 человек, а сезонной будут обеспечены более 1,2 тысячи.
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