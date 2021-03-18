https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-proveril-kak-reshayut-vodnuyu-problemu-v-tashkentskoy-oblasti-17826108.html

Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области

Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области

Узбекский лидер 18 марта посетил Чиназский район. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T12:56+0500

2021-03-18T12:56+0500

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

ташкентская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проверил, как решают водную проблему в Чиназском районе Ташкентской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства."В селе Янгиабад Чиназского района за счет привлечения инвестиций на 1 миллион 350 тысяч долларов освоено 850 гектаров земли. Построены три водохранилища общей емкостью 202 тысячи кубометров, внедрено капельное орошение", — говорится в публикации.На 702 гектарах целины будет посеян хлопчатник сорта "Андижан-72", еще на 148 гектарах планируется выращивать бахчевые — эта продукция пойдет на экспорт.На освоенных землях постоянную работу получат 220 человек, а сезонной будут обеспечены более 1,2 тысячи.

ташкентская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, ташкентская область, шавкат мирзиёев