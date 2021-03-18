Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проверил, как решают водную проблему в Чиназском районе Ташкентской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства."В селе Янгиабад Чиназского района за счет привлечения инвестиций на 1 миллион 350 тысяч долларов освоено 850 гектаров земли. Построены три водохранилища общей емкостью 202 тысячи кубометров, внедрено капельное орошение", — говорится в публикации.На 702 гектарах целины будет посеян хлопчатник сорта "Андижан-72", еще на 148 гектарах планируется выращивать бахчевые — эта продукция пойдет на экспорт.На освоенных землях постоянную работу получат 220 человек, а сезонной будут обеспечены более 1,2 тысячи.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проверил, как решают водную проблему в Чиназском районе Ташкентской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.
"В селе Янгиабад Чиназского района за счет привлечения инвестиций на 1 миллион 350 тысяч долларов освоено 850 гектаров земли. Построены три водохранилища общей емкостью 202 тысячи кубометров, внедрено капельное орошение", — говорится в публикации.
На 702 гектарах целины будет посеян хлопчатник сорта "Андижан-72", еще на 148 гектарах планируется выращивать бахчевые — эта продукция пойдет на экспорт.
"Прежде чем сажать, необходимо подумать, как потом продавать. Землю надо отдать предпринимателю. Потому что он знает рынок, знает конкуренцию", — заявил Мирзиёев.
На освоенных землях постоянную работу получат 220 человек, а сезонной будут обеспечены более 1,2 тысячи.