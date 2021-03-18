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https://uz.sputniknews.ru/20210318/na-kamchatke-u-izvergayuschegosya-vulkana-zametili-turistov-zharyaschikh-sosiski-17827116.html
У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски
У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски
Туристы жарят сосиски прямо на застывающей лаве и бродят у кратера в то время, как оттуда вылетают лавовые бомбы. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T13:32+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На Камчатке сейчас происходит настоящее лавовое шоу: там началось извержение из бокового прорыва Ключевского вулкана.Интересно, что многих туристов-экстремалов такая опасность не пугает. Так, в районе вулкана были замечены "энтузиасты", которые забираются на кромку кратера, чтобы поставить сковородку и пожарить на застывающей лаве сосиски.Спокойствие людей поражает: они, как ни в чем не бывало, ходят у вулкана, из которого вылетают лавовые бомбы.Фото и видео уже разлетелись по Сети.Такая беспечность может привести к трагическим последствиям, предупредила глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.По ее словам, скорость выбрасывания вулканических бомб сопоставима с той, с которой летит хоккейная шайба. Кроме того, есть опасность, что высокая температура вызовет обрушение ледника.Гирина отметила: то, что с туристами ничего не случилось, — большое везение.Напомним, что действующий вулкан Ключевская сопка до сих пор считается крупнейшим в Евразии. По мнению ученых, ему уже семь тысяч лет.
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туристы, камчатка, вулкан, еда

У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски

13:32 18.03.2021 (обновлено: 13:57 18.03.2021)
69
© REUTERS / Antonio ParrinelloИзвержение вулкана, иллюстративное фото
Извержение вулкана, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© REUTERS / Antonio Parrinello
Туристы жарят сосиски прямо на застывающей лаве и бродят у кратера в то время, как оттуда вылетают лавовые бомбы.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На Камчатке сейчас происходит настоящее лавовое шоу: там началось извержение из бокового прорыва Ключевского вулкана.
Интересно, что многих туристов-экстремалов такая опасность не пугает. Так, в районе вулкана были замечены "энтузиасты", которые забираются на кромку кратера, чтобы поставить сковородку и пожарить на застывающей лаве сосиски.
Спокойствие людей поражает: они, как ни в чем не бывало, ходят у вулкана, из которого вылетают лавовые бомбы.
Фото и видео уже разлетелись по Сети.
Такая беспечность может привести к трагическим последствиям, предупредила глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

"На кадрах в соцсетях ребята стоят на кратере и снимают, как вулканические бомбы и шлак выбрасывает из кратера на порядка 60 метров над его кромкой. Это опасно. Ребята экстремалы, и им повезло, что никого не ударило по голове: вулканические бомбы выбрасывает с огромной скоростью, они падают по параболическим траекториям на склон шлакового конуса", — заявила она РИА Новости.

По ее словам, скорость выбрасывания вулканических бомб сопоставима с той, с которой летит хоккейная шайба. Кроме того, есть опасность, что высокая температура вызовет обрушение ледника.
Гирина отметила: то, что с туристами ничего не случилось, — большое везение.
Напомним, что действующий вулкан Ключевская сопка до сих пор считается крупнейшим в Евразии. По мнению ученых, ему уже семь тысяч лет.
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