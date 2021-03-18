https://uz.sputniknews.ru/20210318/na-kamchatke-u-izvergayuschegosya-vulkana-zametili-turistov-zharyaschikh-sosiski-17827116.html

У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски

У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски

Туристы жарят сосиски прямо на застывающей лаве и бродят у кратера в то время, как оттуда вылетают лавовые бомбы. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-03-18T13:32+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На Камчатке сейчас происходит настоящее лавовое шоу: там началось извержение из бокового прорыва Ключевского вулкана.Интересно, что многих туристов-экстремалов такая опасность не пугает. Так, в районе вулкана были замечены "энтузиасты", которые забираются на кромку кратера, чтобы поставить сковородку и пожарить на застывающей лаве сосиски.Спокойствие людей поражает: они, как ни в чем не бывало, ходят у вулкана, из которого вылетают лавовые бомбы.Фото и видео уже разлетелись по Сети.Такая беспечность может привести к трагическим последствиям, предупредила глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.По ее словам, скорость выбрасывания вулканических бомб сопоставима с той, с которой летит хоккейная шайба. Кроме того, есть опасность, что высокая температура вызовет обрушение ледника.Гирина отметила: то, что с туристами ничего не случилось, — большое везение.Напомним, что действующий вулкан Ключевская сопка до сих пор считается крупнейшим в Евразии. По мнению ученых, ему уже семь тысяч лет.

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