https://uz.sputniknews.ru/20210318/na-pomosch-bratyam-menshim-v-tashkente-veterinary-spasli-kamyshovogo-kota--video-17832538.html

На помощь братьям меньшим: в Ташкенте ветеринары спасли камышового кота — видео

На помощь братьям меньшим: в Ташкенте ветеринары спасли камышового кота — видео

Животные не часто просят о помощи: как правило, они переживают боль в себе и молчат, даже когда им плохо. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T16:16+0500

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В такие моменты как никогда важна внимательность. Так произошло в Ташкентском зоопарке, куда периодически поступают животные из Навоийского зоопарка.Недавно оттуда привезли камышового кота, который очень выделялся среди своих сородичей: на его морде была большая шишка. Животное обследовали ветеринары, в итоге неизвестное твердое образование было решено удалить. К счастью, все обошлось! Историю чудесного спасения животного смотрите в видео. Как можно увидеть из кадров, ушастый уже довольно бодро бегает и наблюдает за птицами!

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