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На помощь братьям меньшим: в Ташкенте ветеринары спасли камышового кота — видео
На помощь братьям меньшим: в Ташкенте ветеринары спасли камышового кота — видео
Животные не часто просят о помощи: как правило, они переживают боль в себе и молчат, даже когда им плохо. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T16:16+0500
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ветеринар
животные
навои
кот
операция
зоопарк
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В такие моменты как никогда важна внимательность. Так произошло в Ташкентском зоопарке, куда периодически поступают животные из Навоийского зоопарка.Недавно оттуда привезли камышового кота, который очень выделялся среди своих сородичей: на его морде была большая шишка. Животное обследовали ветеринары, в итоге неизвестное твердое образование было решено удалить. К счастью, все обошлось! Историю чудесного спасения животного смотрите в видео. Как можно увидеть из кадров, ушастый уже довольно бодро бегает и наблюдает за птицами!
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видеоролик, видео, мультимедиа, ветеринар, животные, навои, кот, операция, зоопарк, ташкент, узбекистан

На помощь братьям меньшим: в Ташкенте ветеринары спасли камышового кота — видео

16:16 18.03.2021 (обновлено: 16:52 18.03.2021)
266
Животные не часто просят о помощи: как правило, они переживают боль в себе и молчат, даже когда им плохо.
В такие моменты как никогда важна внимательность. Так произошло в Ташкентском зоопарке, куда периодически поступают животные из Навоийского зоопарка.
Недавно оттуда привезли камышового кота, который очень выделялся среди своих сородичей: на его морде была большая шишка.
Животное обследовали ветеринары, в итоге неизвестное твердое образование было решено удалить. К счастью, все обошлось!
"Проведена операция по удалению новообразования камышовому коту, поступившему в наш зоопарк на временное содержание из г. Навои. Операция прошла успешно, животное будет под нашим контролем до полного восстановления", — рассказал ветеринар Ташкентского зоопарка Махмуд Кузибаев.
Историю чудесного спасения животного смотрите в видео. Как можно увидеть из кадров, ушастый уже довольно бодро бегает и наблюдает за птицами!
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