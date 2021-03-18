На помощь братьям меньшим: в Ташкенте ветеринары спасли камышового кота — видео

В такие моменты как никогда важна внимательность. Так произошло в Ташкентском зоопарке, куда периодически поступают животные из Навоийского зоопарка.Недавно оттуда привезли камышового кота, который очень выделялся среди своих сородичей: на его морде была большая шишка. Животное обследовали ветеринары, в итоге неизвестное твердое образование было решено удалить. К счастью, все обошлось! Историю чудесного спасения животного смотрите в видео. Как можно увидеть из кадров, ушастый уже довольно бодро бегает и наблюдает за птицами!
Животные не часто просят о помощи: как правило, они переживают боль в себе и молчат, даже когда им плохо.
В такие моменты как никогда важна внимательность. Так произошло в Ташкентском зоопарке, куда периодически поступают животные из Навоийского зоопарка.
Недавно оттуда привезли камышового кота, который очень выделялся среди своих сородичей: на его морде была большая шишка.
Животное обследовали ветеринары, в итоге неизвестное твердое образование было решено удалить. К счастью, все обошлось!
"Проведена операция по удалению новообразования камышовому коту, поступившему в наш зоопарк на временное содержание из г. Навои. Операция прошла успешно, животное будет под нашим контролем до полного восстановления", — рассказал ветеринар Ташкентского зоопарка Махмуд Кузибаев.
Историю чудесного спасения животного смотрите в видео. Как можно увидеть из кадров, ушастый уже довольно бодро бегает и наблюдает за птицами!