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На Узбекистан надвигается шторм — МЧС просит граждан оставаться дома
На Узбекистан надвигается шторм — МЧС просит граждан оставаться дома
Автовладельцам рекомендуют парковать машины подальше от деревьев. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T14:34+0500
2021-03-18T14:34+0500
2021-03-18T14:39+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На Узбекистан надвигаются ливни и грозы, сообщили в Узгидромете. До конца недели ожидается сильный ветер до 17-22 метров в секунду, возможны порывы до 23-28 метров в секунду. В субботу температура днем и ночью будет держаться в пределах 10-15 градусов. Также в этот день на Узбекистан нагрянут грозы и ливни. Сильные осадки (дождь, снег) возможны в том числе в горах.Непогода минует только Каракалпакстан, Хорезмскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области.В МЧС между тем попросили граждан оставаться дома. Автовладельцам рекомендовали парковать машины подальше от деревьев.
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прогноз погоды, гроза, ветер, узгидромет, дождь, погода, узбекистан
На Узбекистан надвигается шторм — МЧС просит граждан оставаться дома 14:34 18.03.2021 (обновлено: 14:39 18.03.2021)
Автовладельцам рекомендуют парковать машины подальше от деревьев.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
На Узбекистан надвигаются ливни и грозы,
сообщили
в Узгидромете.
До конца недели ожидается сильный ветер до 17-22 метров в секунду, возможны порывы до 23-28 метров в секунду.
В субботу температура днем и ночью будет держаться в пределах 10-15 градусов. Также в этот день на Узбекистан нагрянут грозы и ливни. Сильные осадки (дождь, снег) возможны в том числе в горах.
Непогода минует только Каракалпакстан, Хорезмскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области.
В МЧС между тем
попросили
граждан оставаться дома.
"В период шквалистого ветра МЧС рекомендует гражданам не выходить на улицу без лишней надобности", — говорится в сообщении ведомства.
Автовладельцам рекомендовали парковать машины подальше от деревьев.