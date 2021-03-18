https://uz.sputniknews.ru/20210318/na-uzbekistan-nadvigaetsya-shtorm--mchs-prosit-grazhdan-ostavatsya-doma-17828790.html

На Узбекистан надвигается шторм — МЧС просит граждан оставаться дома

На Узбекистан надвигается шторм — МЧС просит граждан оставаться дома

Автовладельцам рекомендуют парковать машины подальше от деревьев. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T14:34+0500

2021-03-18T14:34+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На Узбекистан надвигаются ливни и грозы, сообщили в Узгидромете. До конца недели ожидается сильный ветер до 17-22 метров в секунду, возможны порывы до 23-28 метров в секунду. В субботу температура днем и ночью будет держаться в пределах 10-15 градусов. Также в этот день на Узбекистан нагрянут грозы и ливни. Сильные осадки (дождь, снег) возможны в том числе в горах.Непогода минует только Каракалпакстан, Хорезмскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области.В МЧС между тем попросили граждан оставаться дома. Автовладельцам рекомендовали парковать машины подальше от деревьев.

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прогноз погоды, гроза, ветер, узгидромет, дождь, погода, узбекистан