https://uz.sputniknews.ru/20210318/ne-musor-a-syre-v-tashkente-otkrylsya-pervyy-eko-kiosk-dlya-prima-otkhodov-17842364.html

Не мусор, а сырье: в Ташкенте открылся первый эко-киоск для приёма отходов

Не мусор, а сырье: в Ташкенте открылся первый эко-киоск для приёма отходов

При поддержке хокимията Сергелийского района в столице Узбекистана заработал социальный экологический проект "Hashar Week". 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T23:01+0500

2021-03-18T23:01+0500

2021-03-18T23:05+0500

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Современное и дружелюбное пространство должно стать местом притяжения для местных жителей, которые могут внести существенный вклад в улучшении экологии города.В эко-киоске организован прием вторсырья для его дальнейшей переработки. Жители могут приносить бумагу, пластиковую или стеклянную посуду, использованные батарейки или иные материалы, подходящие для повторного применения.Каждый участник экологической программы при сдаче вторсырья получит специальный сертификат, где будут зафиксированы данные о типе материала, объеме и весе. Все вырученные средства от переработки и продажи новых изделий будут направлены на благотворительные проекты. Хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров подал личный пример, принеся целую сумку макулатуры. По его словам, прививать бережное отношение к природе необходимо с самого детства.Кроме того, на этой площадке будут проходить различные культурно-образовательные мероприятия, мастер-классы, открытые лекции и ярмарки. Тут же можно будет получить бесплатную консультацию по различным социальным вопросам от юристов, психологов или иных специалистов.

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мультимедиа, переработка отходов, экология, ташкент