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О чем спецслужбы ШОС договорились в Ташкенте — видео
О чем спецслужбы ШОС договорились в Ташкенте — видео
В столице Узбекистана состоялось 36-е заседание Региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе встречи представители спецслужб стран-участниц обсудить... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
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В частности делегаты договорились о проведении совместных контртеррористических учений, а также анонсировали проведение большой конференции, посвященной проблемам региональной безопасности. Представители компетентных органов ШОС подчеркивают готовность взаимодействовать не только по вопросу предотвращения проявлений экстремизма и сепаратизма, но и анализировать причины подобных процессов, чтобы избежать их эскалации.Об итогах саммита РАТС ШОС смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, безопасность, ратс шос

О чем спецслужбы ШОС договорились в Ташкенте — видео

19:21 18.03.2021 (обновлено: 20:05 18.03.2021)
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В столице Узбекистана состоялось 36-е заседание Региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе встречи представители спецслужб стран-участниц обсудить 18 вопросов в сфере борьбы с экстремизмом. терроризмом и сепаратизмом.
В частности делегаты договорились о проведении совместных контртеррористических учений, а также анонсировали проведение большой конференции, посвященной проблемам региональной безопасности.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗаседание РАТС ШОС в Ташкенте
Заседание РАТС ШОС в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Заседание РАТС ШОС в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Представители компетентных органов ШОС подчеркивают готовность взаимодействовать не только по вопросу предотвращения проявлений экстремизма и сепаратизма, но и анализировать причины подобных процессов, чтобы избежать их эскалации.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗаседание РАТС ШОС в Ташкенте
Заседание РАТС ШОС в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Заседание РАТС ШОС в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Об итогах саммита РАТС ШОС смотрите в нашем видео.
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