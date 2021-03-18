О чем спецслужбы ШОС договорились в Ташкенте — видео

В частности делегаты договорились о проведении совместных контртеррористических учений, а также анонсировали проведение большой конференции, посвященной проблемам региональной безопасности. Представители компетентных органов ШОС подчеркивают готовность взаимодействовать не только по вопросу предотвращения проявлений экстремизма и сепаратизма, но и анализировать причины подобных процессов, чтобы избежать их эскалации.Об итогах саммита РАТС ШОС смотрите в нашем видео.
В столице Узбекистана состоялось 36-е заседание Региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе встречи представители спецслужб стран-участниц обсудить 18 вопросов в сфере борьбы с экстремизмом. терроризмом и сепаратизмом.
В частности делегаты договорились о проведении совместных контртеррористических учений, а также анонсировали проведение большой конференции, посвященной проблемам региональной безопасности.
Представители компетентных органов ШОС подчеркивают готовность взаимодействовать не только по вопросу предотвращения проявлений экстремизма и сепаратизма, но и анализировать причины подобных процессов, чтобы избежать их эскалации.