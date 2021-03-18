https://uz.sputniknews.ru/20210318/o-chem-spetssluzhby-shos-dogovorilis-v-tashkente--video-17839765.html

О чем спецслужбы ШОС договорились в Ташкенте — видео

О чем спецслужбы ШОС договорились в Ташкенте — видео

В столице Узбекистана состоялось 36-е заседание Региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе встречи представители спецслужб стран-участниц обсудить... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T19:21+0500

2021-03-18T19:21+0500

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В частности делегаты договорились о проведении совместных контртеррористических учений, а также анонсировали проведение большой конференции, посвященной проблемам региональной безопасности. Представители компетентных органов ШОС подчеркивают готовность взаимодействовать не только по вопросу предотвращения проявлений экстремизма и сепаратизма, но и анализировать причины подобных процессов, чтобы избежать их эскалации.Об итогах саммита РАТС ШОС смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

мультимедиа, безопасность, ратс шос