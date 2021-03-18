https://uz.sputniknews.ru/20210318/ofitsialno-cha-2022-sredi-igrokov-do-23-let-proydet-v-uzbekistane-17829052.html

Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане

Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане

В Азиатской футбольной конфедерации определились с точными датами проведения чемпионата Азии-2022, который пройдет в Узбекистане: с 6 по 25 сентября. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T13:56+0500

2021-03-18T13:56+0500

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спорт

чемпионат азии

футбол

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по футболу среди команд до 23 лет в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает Футболиум со ссылкой на официальное заявление Азиатской футбольной конфедерации.О том, что первенство Азии состоится в Узбекистане болельщики догадывались уже давно, теперь же стали известны даты турнира — ЧА-2022 пройдет с 6 по 25 сентября. Напомним, в 2020 году в Узбекистане планировали впервые в истории провести юношеский чемпионат Азии по футболу (U-19). Турнир намечался на период с 14 по 31 октября, однако был отменен из-за пандемии.

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чемпионат азии, футбол, узбекистан