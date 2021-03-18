Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по футболу среди команд до 23 лет в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает Футболиум со ссылкой на официальное заявление Азиатской футбольной конфедерации.О том, что первенство Азии состоится в Узбекистане болельщики догадывались уже давно, теперь же стали известны даты турнира — ЧА-2022 пройдет с 6 по 25 сентября. Напомним, в 2020 году в Узбекистане планировали впервые в истории провести юношеский чемпионат Азии по футболу (U-19). Турнир намечался на период с 14 по 31 октября, однако был отменен из-за пандемии.
В Азиатской футбольной конфедерации определились с точными датами проведения чемпионата Азии-2022, который пройдет в Узбекистане: с 6 по 25 сентября.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по футболу среди команд до 23 лет в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает Футболиум со ссылкой на официальное заявление Азиатской футбольной конфедерации.
О том, что первенство Азии состоится в Узбекистане болельщики догадывались уже давно, теперь же стали известны даты турнира — ЧА-2022 пройдет с 6 по 25 сентября.
Напомним, в 2020 году в Узбекистане планировали впервые в истории провести юношеский чемпионат Азии по футболу (U-19). Турнир намечался на период с 14 по 31 октября, однако был отменен из-за пандемии.