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https://uz.sputniknews.ru/20210318/ofitsialno-cha-2022-sredi-igrokov-do-23-let-proydet-v-uzbekistane-17829052.html
Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане
Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане
В Азиатской футбольной конфедерации определились с точными датами проведения чемпионата Азии-2022, который пройдет в Узбекистане: с 6 по 25 сентября. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T13:56+0500
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спорт
чемпионат азии
футбол
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по футболу среди команд до 23 лет в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает Футболиум со ссылкой на официальное заявление Азиатской футбольной конфедерации.О том, что первенство Азии состоится в Узбекистане болельщики догадывались уже давно, теперь же стали известны даты турнира — ЧА-2022 пройдет с 6 по 25 сентября. Напомним, в 2020 году в Узбекистане планировали впервые в истории провести юношеский чемпионат Азии по футболу (U-19). Турнир намечался на период с 14 по 31 октября, однако был отменен из-за пандемии.
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чемпионат азии, футбол, узбекистан

Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане

13:56 18.03.2021 (обновлено: 14:03 18.03.2021)
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© Sputnik / Денис ДовлатовСборная Узбекистана по футболу с трудом одолела Бахрейн
Сборная Узбекистана по футболу с трудом одолела Бахрейн - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Денис Довлатов
В Азиатской футбольной конфедерации определились с точными датами проведения чемпионата Азии-2022, который пройдет в Узбекистане: с 6 по 25 сентября.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по футболу среди команд до 23 лет в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает Футболиум со ссылкой на официальное заявление Азиатской футбольной конфедерации.
О том, что первенство Азии состоится в Узбекистане болельщики догадывались уже давно, теперь же стали известны даты турнира — ЧА-2022 пройдет с 6 по 25 сентября.
Напомним, в 2020 году в Узбекистане планировали впервые в истории провести юношеский чемпионат Азии по футболу (U-19). Турнир намечался на период с 14 по 31 октября, однако был отменен из-за пандемии.
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