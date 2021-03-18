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Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото
Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото
Возможность стать владельцем частного острова в Шотландии выпадает крайне редко, отмечают риелторы. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T12:53+0500
2021-03-18T13:19+0500
шотландия
остров
недвижимость
продажа
великобритания
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Шотландии выставили на продажу интересный лот — это небольшой остров с густым лесом.Он так же известен, как Олений остров или Эйлин-эн-Фэйд.За собственный райский уголок просят не так дорого по меркам недвижимости. Стартовая цена — 80 тысяч фунтов стерлингов (почти 112 тысяч долларов), что соответствует стоимости добротного дома в Ташкенте.Что известно об острове: он находится на западном побережье Шотландского нагорья, которое славится своей умиротворенностью.Отмечается, что это "чрезвычайно популярное и востребованное место, расположенное по соседству с островом Эйлин Шона, который принадлежит семье британского бизнес-магната Ричарда Брэнсона.До ближайшего города (Форт-Уильям) и знаменитой горы Бен-Невис — 72 километра, поэтому Эйлин-эн-Фэйд — это выгодное вложение для тех, кто ценит уединение.Онлайн-аукцион намечен на 26 марта, торги будут длиться с 10 утра до 16 вечера по местному времени.
шотландия
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шотландия, остров, недвижимость, продажа, великобритания, ташкент, узбекистан

Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото

12:53 18.03.2021 (обновлено: 13:19 18.03.2021)
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© Futurepropertyauctions.co.ukОлений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Futurepropertyauctions.co.uk
Возможность стать владельцем частного острова в Шотландии выпадает крайне редко, отмечают риелторы.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Шотландии выставили на продажу интересный лот — это небольшой остров с густым лесом.
Он так же известен, как Олений остров или Эйлин-эн-Фэйд.
© Futurepropertyauctions.co.uk
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд - Sputnik Узбекистан
1/3
© Futurepropertyauctions.co.uk
© Futurepropertyauctions.co.uk
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд - Sputnik Узбекистан
2/3
© Futurepropertyauctions.co.uk
© Futurepropertyauctions.co.uk
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд - Sputnik Узбекистан
3/3
© Futurepropertyauctions.co.uk
1/3
© Futurepropertyauctions.co.uk
2/3
© Futurepropertyauctions.co.uk
3/3
© Futurepropertyauctions.co.uk
За собственный райский уголок просят не так дорого по меркам недвижимости. Стартовая цена — 80 тысяч фунтов стерлингов (почти 112 тысяч долларов), что соответствует стоимости добротного дома в Ташкенте.
Что известно об острове: он находится на западном побережье Шотландского нагорья, которое славится своей умиротворенностью.
© Futurepropertyauctions.co.ukОлений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Олений остров в Шотландии, также известный как Эйлин-эн-Фейд
© Futurepropertyauctions.co.uk
Отмечается, что это "чрезвычайно популярное и востребованное место, расположенное по соседству с островом Эйлин Шона, который принадлежит семье британского бизнес-магната Ричарда Брэнсона.

"Объект находится на западном побережье Шотландии в водах озера Лох-Мойдарт. Это уникальное место и возможность приобрести уголок, в котором вероятность того, что вас там потревожат, равна нулю", — говорится в онлайн-брошюре.

До ближайшего города (Форт-Уильям) и знаменитой горы Бен-Невис — 72 километра, поэтому Эйлин-эн-Фэйд — это выгодное вложение для тех, кто ценит уединение.
Онлайн-аукцион намечен на 26 марта, торги будут длиться с 10 утра до 16 вечера по местному времени.
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