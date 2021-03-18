Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Шотландии выставили на продажу интересный лот — это небольшой остров с густым лесом.Он так же известен, как Олений остров или Эйлин-эн-Фэйд.За собственный райский уголок просят не так дорого по меркам недвижимости. Стартовая цена — 80 тысяч фунтов стерлингов (почти 112 тысяч долларов), что соответствует стоимости добротного дома в Ташкенте.Что известно об острове: он находится на западном побережье Шотландского нагорья, которое славится своей умиротворенностью.Отмечается, что это "чрезвычайно популярное и востребованное место, расположенное по соседству с островом Эйлин Шона, который принадлежит семье британского бизнес-магната Ричарда Брэнсона.До ближайшего города (Форт-Уильям) и знаменитой горы Бен-Невис — 72 километра, поэтому Эйлин-эн-Фэйд — это выгодное вложение для тех, кто ценит уединение.Онлайн-аукцион намечен на 26 марта, торги будут длиться с 10 утра до 16 вечера по местному времени.
За собственный райский уголок просят не так дорого по меркам недвижимости. Стартовая цена — 80 тысяч фунтов стерлингов (почти 112 тысяч долларов), что соответствует стоимости добротного дома в Ташкенте.
Что известно об острове: он находится на западном побережье Шотландского нагорья, которое славится своей умиротворенностью.
Отмечается, что это "чрезвычайно популярное и востребованное место, расположенное по соседству с островом Эйлин Шона, который принадлежит семье британского бизнес-магната Ричарда Брэнсона.
"Объект находится на западном побережье Шотландии в водах озера Лох-Мойдарт. Это уникальное место и возможность приобрести уголок, в котором вероятность того, что вас там потревожат, равна нулю", — говорится в онлайн-брошюре.
До ближайшего города (Форт-Уильям) и знаменитой горы Бен-Невис — 72 километра, поэтому Эйлин-эн-Фэйд — это выгодное вложение для тех, кто ценит уединение.
Онлайн-аукцион намечен на 26 марта, торги будут длиться с 10 утра до 16 вечера по местному времени.