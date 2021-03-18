https://uz.sputniknews.ru/20210318/ostrov-v-shotlandii-vystavili-na-prodazhu-po-tsene-doma-v-tashkente--foto-17825645.html

Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото

Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото

Возможность стать владельцем частного острова в Шотландии выпадает крайне редко, отмечают риелторы. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T12:53+0500

2021-03-18T12:53+0500

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шотландия

остров

недвижимость

продажа

великобритания

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Шотландии выставили на продажу интересный лот — это небольшой остров с густым лесом.Он так же известен, как Олений остров или Эйлин-эн-Фэйд.За собственный райский уголок просят не так дорого по меркам недвижимости. Стартовая цена — 80 тысяч фунтов стерлингов (почти 112 тысяч долларов), что соответствует стоимости добротного дома в Ташкенте.Что известно об острове: он находится на западном побережье Шотландского нагорья, которое славится своей умиротворенностью.Отмечается, что это "чрезвычайно популярное и востребованное место, расположенное по соседству с островом Эйлин Шона, который принадлежит семье британского бизнес-магната Ричарда Брэнсона.До ближайшего города (Форт-Уильям) и знаменитой горы Бен-Невис — 72 километра, поэтому Эйлин-эн-Фэйд — это выгодное вложение для тех, кто ценит уединение.Онлайн-аукцион намечен на 26 марта, торги будут длиться с 10 утра до 16 вечера по местному времени.

шотландия

великобритания

ташкент

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шотландия, остров, недвижимость, продажа, великобритания, ташкент, узбекистан