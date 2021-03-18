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https://uz.sputniknews.ru/20210318/peterburgskiy-zavod-elektrosila-izgotovil-sinkhronnye-dvigateli-dlya-ngmk-17835490.html
Петербургский завод "Электросила" изготовил синхронные двигатели для НГМК
Петербургский завод "Электросила" изготовил синхронные двигатели для НГМК
Запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T17:28+0500
2021-03-18T17:31+0500
общество
силовые машины
навоийский горно-металлургический комбинат
производство
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Петербургский завод "Электросила" по заказу российского предприятия АО "Тяжмаш" спроектировал и изготовил пять синхронных двигателей, предназначенных для рудоразмольных мельниц Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщает пресс-служба АО "Силовые машины". Отмечается, что запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть. По словам представителя компании "Силовые машины", в устройстве также учтены требования по специфичному подключению к датчикам электродвигателя. В первом полугодии 2021-го планируется завершить отгрузку на поставку пяти синхронных двигателей мощностью 4000 кВт, массой 55,5 тонны каждый. Напомним: сотрудничество энергомашиностроительного предприятия с АО "Тяжмаш" по поставкам двигателей началось в 2019 году.
/20200226/Navoiyskiy-gorno-metallurgicheskiy-kombinat-ozhidaet-restrukturizatsiya-13546561.html
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силовые машины, навоийский горно-металлургический комбинат, производство

Петербургский завод "Электросила" изготовил синхронные двигатели для НГМК

17:28 18.03.2021 (обновлено: 17:31 18.03.2021)
945
© Навоийский горно-металлургический комбинатНавоийский горно-металлургический комбинат
Навоийский горно-металлургический комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Навоийский горно-металлургический комбинат
Запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Петербургский завод "Электросила" по заказу российского предприятия АО "Тяжмаш" спроектировал и изготовил пять синхронных двигателей, предназначенных для рудоразмольных мельниц Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщает пресс-служба АО "Силовые машины".
Отмечается, что запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть.

Конструкция нашего оборудования позволяет длительно, уверенно и надежно использовать его в непростых условиях горно-обогатительных и горно-металлургических комбинатов.

Иван Железняк
Заместитель начальника отдела по проектированию горно-металлургических, транспортных и энергетических электрических машин завода "Электросила"
По словам представителя компании "Силовые машины", в устройстве также учтены требования по специфичному подключению к датчикам электродвигателя.
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Политика
Навоийский горно-металлургический комбинат ожидает реструктуризация
26 Февраля 2020, 20:09
1877
В первом полугодии 2021-го планируется завершить отгрузку на поставку пяти синхронных двигателей мощностью 4000 кВт, массой 55,5 тонны каждый.
Напомним: сотрудничество энергомашиностроительного предприятия с АО "Тяжмаш" по поставкам двигателей началось в 2019 году.
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