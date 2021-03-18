Петербургский завод "Электросила" изготовил синхронные двигатели для НГМК

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Петербургский завод "Электросила" по заказу российского предприятия АО "Тяжмаш" спроектировал и изготовил пять синхронных двигателей, предназначенных для рудоразмольных мельниц Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщает пресс-служба АО "Силовые машины". Отмечается, что запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть. По словам представителя компании "Силовые машины", в устройстве также учтены требования по специфичному подключению к датчикам электродвигателя. В первом полугодии 2021-го планируется завершить отгрузку на поставку пяти синхронных двигателей мощностью 4000 кВт, массой 55,5 тонны каждый. Напомним: сотрудничество энергомашиностроительного предприятия с АО "Тяжмаш" по поставкам двигателей началось в 2019 году.
Запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Петербургский завод "Электросила" по заказу российского предприятия АО "Тяжмаш" спроектировал и изготовил пять синхронных двигателей, предназначенных для рудоразмольных мельниц Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщает пресс-служба АО "Силовые машины".
Отмечается, что запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть.
Конструкция нашего оборудования позволяет длительно, уверенно и надежно использовать его в непростых условиях горно-обогатительных и горно-металлургических комбинатов.
Иван Железняк
Заместитель начальника отдела по проектированию горно-металлургических, транспортных и энергетических электрических машин завода "Электросила"
По словам представителя компании "Силовые машины", в устройстве также учтены требования по специфичному подключению к датчикам электродвигателя.