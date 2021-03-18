https://uz.sputniknews.ru/20210318/peterburgskiy-zavod-elektrosila-izgotovil-sinkhronnye-dvigateli-dlya-ngmk-17835490.html

Петербургский завод "Электросила" изготовил синхронные двигатели для НГМК

Петербургский завод "Электросила" изготовил синхронные двигатели для НГМК

Запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T17:28+0500

2021-03-18T17:28+0500

2021-03-18T17:31+0500

общество

силовые машины

навоийский горно-металлургический комбинат

производство

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Петербургский завод "Электросила" по заказу российского предприятия АО "Тяжмаш" спроектировал и изготовил пять синхронных двигателей, предназначенных для рудоразмольных мельниц Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщает пресс-служба АО "Силовые машины". Отмечается, что запуск электродвигателей может происходить без применения устройства плавного пуска, используемого для сокращения нагрузки на механизмы мельницы и электрическую сеть. По словам представителя компании "Силовые машины", в устройстве также учтены требования по специфичному подключению к датчикам электродвигателя. В первом полугодии 2021-го планируется завершить отгрузку на поставку пяти синхронных двигателей мощностью 4000 кВт, массой 55,5 тонны каждый. Напомним: сотрудничество энергомашиностроительного предприятия с АО "Тяжмаш" по поставкам двигателей началось в 2019 году.

/20200226/Navoiyskiy-gorno-metallurgicheskiy-kombinat-ozhidaet-restrukturizatsiya-13546561.html

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силовые машины, навоийский горно-металлургический комбинат, производство