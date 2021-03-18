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Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки
Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки
Мужчины чаще всего отказываются от путешествий, а вот от развлечений — женщины. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T14:20+0500
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россия
ипотека
опрос
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Стало известно, от чего отказываются россияне ради ипотеки, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса Райффайзенбанка.Однако есть и те, кто вовсе себя не ограничивает, — их четверть.Более того, известно, что мужчины чаще всего отказываются от путешествий, а вот от развлечений — женщины.Напомним, ранее россияне назвали несколько вещей, которые они бы хотели вернуть. Например, смертную казнь, прежний пенсионный возраст и закон о домашнем насилии.
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ипотека, опрос

Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки

14:20 18.03.2021 (обновлено: 14:26 18.03.2021)
571
CC0 / pixabay / Кошелек
Кошелек - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
CC0 / pixabay /
Мужчины чаще всего отказываются от путешествий, а вот от развлечений — женщины.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Стало известно, от чего отказываются россияне ради ипотеки, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса Райффайзенбанка.

"Около половины россиян (48%) указали, что начинают экономить на спонтанных тратах при накоплениях по ипотеке. На втором месте — путешествия (46%), на третьем — развлечения (37%), среди которых, в частности, концерты и кино", — говорится в сообщении.

Однако есть и те, кто вовсе себя не ограничивает, — их четверть.
Более того, известно, что мужчины чаще всего отказываются от путешествий, а вот от развлечений — женщины.
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Напомним, ранее россияне назвали несколько вещей, которые они бы хотели вернуть. Например, смертную казнь, прежний пенсионный возраст и закон о домашнем насилии.
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