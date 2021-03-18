https://uz.sputniknews.ru/20210318/puteshestviya-ili-zhilischnyy-vopros-na-chem-ekonomyat-rossiyane-radi-ipoteki-17829922.html

Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки

Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки

Мужчины чаще всего отказываются от путешествий, а вот от развлечений — женщины. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T14:20+0500

2021-03-18T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Стало известно, от чего отказываются россияне ради ипотеки, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса Райффайзенбанка.Однако есть и те, кто вовсе себя не ограничивает, — их четверть.Более того, известно, что мужчины чаще всего отказываются от путешествий, а вот от развлечений — женщины.Напомним, ранее россияне назвали несколько вещей, которые они бы хотели вернуть. Например, смертную казнь, прежний пенсионный возраст и закон о домашнем насилии.

/20201229/Rossiyskiy-milliarder-nazval-rabami-lyudey-s-ipotekoy-15704328.html

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