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Шестаков: узбекистанцы — одни из фаворитов на Кубке мира по самбо в Москве
Шестаков: узбекистанцы — одни из фаворитов на Кубке мира по самбо в Москве
В соревнованиях предварительно примут участие около 300 самых сильных спортсменов из 15 стран мира: Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T22:21+0500
2021-03-18T22:37+0500
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Шестаков: узбекистанцы могут завоевать золотые медали на Кубке мира по самбо в Москве
Шестаков: узбекистанцы могут завоевать золотые медали на Кубке мира по самбо в Москве
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Москве состоится один из крупнейших международных турниров - Кубок мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.Традиционно местом для проведения состязаний станет Малая спортивная арена стадиона Лужники. Турнир пройдет в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. В соревнованиях предварительно примут участие около 300 самых сильных спортсменов из 15 стран мира: Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдавии, России, Румынии, Сербии и Франции.Президент Международной федерации самбо, заслуженный тренер России Василий Шестаков заявил, что узбекистанцы имеют высоки шансы показать лучший результат. Как считает Шестаков, самбо стало популярным видом спорта за счет своей универсальности, вобрав в себя все виды борьбы. Он утверждает, что уровень подготовки тренировочных занятий у всех спортсменов очень хороший.В Федерации отмечают, что из-за эпидемиологической ситуации в стране и по рекомендации Роспотребнадзора, соревнования пройдут без зрителей. Для болельщиков организуют прямую трансляцию на сайте и страницах ВФС в социальных сетях.Напомним: в декабре 2020-го спортсмены из Узбекистана завоевали 14 наград на Кубке мира по самбо, который проходил в Москве. Домой узбекистанцы увезли три золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали. В общекомандном зачете они заняли второе место.
/20190417/Na-rodine-tsenyat-triumfatorov-Kubka-mira-po-sambo-nagradili-v-Uzbekistane-11271020.html
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Шестаков: узбекистанцы — одни из фаворитов на Кубке мира по самбо в Москве

22:21 18.03.2021 (обновлено: 22:37 18.03.2021)
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© Sputnik / Игорь РуссакПрезидент Международной федерации самбо Василий Шестаков
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Игорь Руссак
В соревнованиях предварительно примут участие около 300 самых сильных спортсменов из 15 стран мира: Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдавии, России, Румынии, Сербии и Франции.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Москве состоится один из крупнейших международных турниров - Кубок мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.
Традиционно местом для проведения состязаний станет Малая спортивная арена стадиона Лужники. Турнир пройдет в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо.
Шестаков: узбекистанцы могут завоевать золотые медали на Кубке мира по самбо в Москве
В соревнованиях предварительно примут участие около 300 самых сильных спортсменов из 15 стран мира: Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдавии, России, Румынии, Сербии и Франции.
Президент Международной федерации самбо, заслуженный тренер России Василий Шестаков заявил, что узбекистанцы имеют высоки шансы показать лучший результат.

Команда Узбекистана - одна из сильнейших команд у нас. Они стабильно выступают. Я думаю, что у них будут медали, в том числе и золотые.

Василий Шестаков
Президент Международной федерации самбо, заслуженный тренер России
Как считает Шестаков, самбо стало популярным видом спорта за счет своей универсальности, вобрав в себя все виды борьбы. Он утверждает, что уровень подготовки тренировочных занятий у всех спортсменов очень хороший.
В Федерации отмечают, что из-за эпидемиологической ситуации в стране и по рекомендации Роспотребнадзора, соревнования пройдут без зрителей. Для болельщиков организуют прямую трансляцию на сайте и страницах ВФС в социальных сетях.
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Напомним: в декабре 2020-го спортсмены из Узбекистана завоевали 14 наград на Кубке мира по самбо, который проходил в Москве. Домой узбекистанцы увезли три золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали. В общекомандном зачете они заняли второе место.
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