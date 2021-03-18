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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210318/startoval-otbor-stsenariev-dlya-uchastiya-v-festivale-korotkometrazhnykh-filmov-debyut-17841314.html
Стартовал отбор сценариев для участия в фестивале короткометражных фильмов "Дебют"
Стартовал отбор сценариев для участия в фестивале короткометражных фильмов "Дебют"
Для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T21:20+0500
2021-03-18T21:20+0500
культура
фильмы
национальное агентство "узбеккино"
кино
короткометражка
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" запустило питчинг, посвященный проектам короткометражных фильмов ""Молодежной творческо-экспериментальной студии". Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.В ходе презентации члены жюри рассматривают сценарии, присланные молодыми кинематографистами на фестиваль "Дебют". Отмечается, что для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике. Произведения оцениваются комиссией по 10-балльной шкале. Об итогах конкурса планируется объявить на официальных страницах социальных сетей НА "Узбеккино".
/20191125/Korotkometrazhnyy-film-o-Kokande-stal-pobeditelem-konkursa-Divo-Evrazii-12871594.html
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фильмы, национальное агентство "узбеккино", кино, короткометражка

Стартовал отбор сценариев для участия в фестивале короткометражных фильмов "Дебют"

21:20 18.03.2021
1843
© Sputnik / Сергей МальгавкоКинокамера на съемочной площадке
Кинокамера на съемочной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" запустило питчинг, посвященный проектам короткометражных фильмов ""Молодежной творческо-экспериментальной студии". Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.
В ходе презентации члены жюри рассматривают сценарии, присланные молодыми кинематографистами на фестиваль "Дебют".
Фестиваль народно-прикладного искусства в Коканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2019
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Короткометражный фильм о Коканде стал победителем конкурса "Диво Евразии"
25 Ноября 2019, 15:43
253
Отмечается, что для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике. Произведения оцениваются комиссией по 10-балльной шкале.
Об итогах конкурса планируется объявить на официальных страницах социальных сетей НА "Узбеккино".
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