https://uz.sputniknews.ru/20210318/startoval-otbor-stsenariev-dlya-uchastiya-v-festivale-korotkometrazhnykh-filmov-debyut-17841314.html

Стартовал отбор сценариев для участия в фестивале короткометражных фильмов "Дебют"

Стартовал отбор сценариев для участия в фестивале короткометражных фильмов "Дебют"

Для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T21:20+0500

2021-03-18T21:20+0500

2021-03-18T21:20+0500

культура

фильмы

национальное агентство "узбеккино"

кино

короткометражка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/366/57/3665798_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_f7be59ab3c46758adacf562a49640561.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" запустило питчинг, посвященный проектам короткометражных фильмов ""Молодежной творческо-экспериментальной студии". Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.В ходе презентации члены жюри рассматривают сценарии, присланные молодыми кинематографистами на фестиваль "Дебют". Отмечается, что для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике. Произведения оцениваются комиссией по 10-балльной шкале. Об итогах конкурса планируется объявить на официальных страницах социальных сетей НА "Узбеккино".

/20191125/Korotkometrazhnyy-film-o-Kokande-stal-pobeditelem-konkursa-Divo-Evrazii-12871594.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

фильмы, национальное агентство "узбеккино", кино, короткометражка