Стартовал отбор сценариев для участия в фестивале короткометражных фильмов "Дебют"

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" запустило питчинг, посвященный проектам короткометражных фильмов ""Молодежной творческо-экспериментальной студии". Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.В ходе презентации члены жюри рассматривают сценарии, присланные молодыми кинематографистами на фестиваль "Дебют". Отмечается, что для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике. Произведения оцениваются комиссией по 10-балльной шкале. Об итогах конкурса планируется объявить на официальных страницах социальных сетей НА "Узбеккино".
Для участия в конкурсном отборе, творческие работы должны быть посвящены семейной и социальной тематике.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" запустило питчинг, посвященный проектам короткометражных фильмов ""Молодежной творческо-экспериментальной студии". Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.
В ходе презентации члены жюри рассматривают сценарии, присланные молодыми кинематографистами на фестиваль "Дебют".