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У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти
У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти
Со временем эта особенность проходит, но пока медики не знают, почему так происходит. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T09:28+0500
2021-03-18T09:43+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Врачи выявили необычные последствия приема противовирусных препаратов у пациентов с COVID-19: у многих из них начинали светиться ногти.Причем как на руках, так и на ногах. Странная особенность заметна при ультрафиолетовом свете.Пока специалисты не нашли объяснения, почему так происходит. Медик обратил внимание, что такой эффект возникает не у 100% людей, переболевших COVID-19, а лишь у тех, кто лечился противовирусными, поэтому считать свечение ногтей полноценным симптомом заболевания не стоит.Впрочем, со временем эта особенность проходит, как только ногти отрастают.
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пандемия, коронавирус, лекарства, врачи, здоровье, лечение

У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти

09:28 18.03.2021 (обновлено: 09:43 18.03.2021)
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CC0 / Unplash / Dhruv Deshmukh / Ноги в шлепанцах
Ноги в шлепанцах - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
CC0 / Unplash / Dhruv Deshmukh /
Со временем эта особенность проходит, но пока медики не знают, почему так происходит.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Врачи выявили необычные последствия приема противовирусных препаратов у пациентов с COVID-19: у многих из них начинали светиться ногти.
Причем как на руках, так и на ногах. Странная особенность заметна при ультрафиолетовом свете.
Пока специалисты не нашли объяснения, почему так происходит.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но никаких исследований на эту тему нет, есть только предположения и догадки", — рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Медик обратил внимание, что такой эффект возникает не у 100% людей, переболевших COVID-19, а лишь у тех, кто лечился противовирусными, поэтому считать свечение ногтей полноценным симптомом заболевания не стоит.
Впрочем, со временем эта особенность проходит, как только ногти отрастают.
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