У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Врачи выявили необычные последствия приема противовирусных препаратов у пациентов с COVID-19: у многих из них начинали светиться ногти.Причем как на руках, так и на ногах. Странная особенность заметна при ультрафиолетовом свете.Пока специалисты не нашли объяснения, почему так происходит. Медик обратил внимание, что такой эффект возникает не у 100% людей, переболевших COVID-19, а лишь у тех, кто лечился противовирусными, поэтому считать свечение ногтей полноценным симптомом заболевания не стоит.Впрочем, со временем эта особенность проходит, как только ногти отрастают.
Со временем эта особенность проходит, но пока медики не знают, почему так происходит.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Врачи выявили необычные последствия приема противовирусных препаратов у пациентов с COVID-19: у многих из них начинали светиться ногти.
Причем как на руках, так и на ногах. Странная особенность заметна при ультрафиолетовом свете.
Пока специалисты не нашли объяснения, почему так происходит.
"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но никаких исследований на эту тему нет, есть только предположения и догадки", — рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Медик обратил внимание, что такой эффект возникает не у 100% людей, переболевших COVID-19, а лишь у тех, кто лечился противовирусными, поэтому считать свечение ногтей полноценным симптомом заболевания не стоит.
Впрочем, со временем эта особенность проходит, как только ногти отрастают.