https://uz.sputniknews.ru/20210318/u-prinimavshikh-lekarstvo-ot-covid-19-nachali-svetitsya-nogti-17820072.html

У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти

У принимавших лекарство от COVID-19 начали светиться ногти

Со временем эта особенность проходит, но пока медики не знают, почему так происходит. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T09:28+0500

2021-03-18T09:28+0500

2021-03-18T09:43+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Врачи выявили необычные последствия приема противовирусных препаратов у пациентов с COVID-19: у многих из них начинали светиться ногти.Причем как на руках, так и на ногах. Странная особенность заметна при ультрафиолетовом свете.Пока специалисты не нашли объяснения, почему так происходит. Медик обратил внимание, что такой эффект возникает не у 100% людей, переболевших COVID-19, а лишь у тех, кто лечился противовирусными, поэтому считать свечение ногтей полноценным симптомом заболевания не стоит.Впрочем, со временем эта особенность проходит, как только ногти отрастают.

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пандемия, коронавирус, лекарства, врачи, здоровье, лечение