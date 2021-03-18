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https://uz.sputniknews.ru/20210318/ukraina-zayavila-chto-germaniya-obyazana-vernut-ey-krym--nemtsy-otvetili-zhestko-17822579.html
Украина заявила, что Германия обязана "вернуть" ей Крым, — немцы ответили жестко
Украина заявила, что Германия обязана "вернуть" ей Крым, — немцы ответили жестко
Полуостров стал российским после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T11:06+0500
2021-03-18T11:11+0500
в мире
внешняя политика
украина
германия
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На днях была годовщина народного референдума, по итогам которого Крым стал частью России.С тех прошло уже семь лет, но украинские власти ищут новые лазейки, как пересмотреть итоги законного голосования. Доходит иногда до неожиданного. Так, на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ответственность за возвращение Киеву полуострова лежит именно на Берлине. Именно он должен помочь Украине "вернуть" Крым.По словам дипломата, помощь немецких властей в этом деле является их "моральной обязанностью". Мельник припомнил Германии ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв нацистского террора.В Берлине на это отреагировали жестко. Он отметил, что подобные высказывания украинского посла вызывают недоумение.Ранее заявление Мельника также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила Берлину о более "свежей" миссии и ответственности — о контроле за выполнением Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.
/20210313/svyaschennoe-pravo-rossii-na-krym-17734909.html
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внешняя политика, украина, германия, крым

Украина заявила, что Германия обязана "вернуть" ей Крым, — немцы ответили жестко

11:06 18.03.2021 (обновлено: 11:11 18.03.2021)
359
© AFP 2018 / ALEKSANDR GIMANOVАктивисты наклеивают украинский флаг на забор российского консульства в Одессе
Активисты наклеивают украинский флаг на забор российского консульства в Одессе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© AFP 2018 / ALEKSANDR GIMANOV
Полуостров стал российским после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На днях была годовщина народного референдума, по итогам которого Крым стал частью России.
С тех прошло уже семь лет, но украинские власти ищут новые лазейки, как пересмотреть итоги законного голосования. Доходит иногда до неожиданного.
Так, на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ответственность за возвращение Киеву полуострова лежит именно на Берлине. Именно он должен помочь Украине "вернуть" Крым.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
Россия
Священное право России на Крым
13 Марта, 15:55
1748
По словам дипломата, помощь немецких властей в этом деле является их "моральной обязанностью". Мельник припомнил Германии ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв нацистского террора.
В Берлине на это отреагировали жестко.
"Маразм крепчает. Больше и добавить нечего", — заявил РИА Новости депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").
Он отметил, что подобные высказывания украинского посла вызывают недоумение.
Ранее заявление Мельника также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила Берлину о более "свежей" миссии и ответственности — о контроле за выполнением Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.
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