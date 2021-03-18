https://uz.sputniknews.ru/20210318/ukraina-zayavila-chto-germaniya-obyazana-vernut-ey-krym--nemtsy-otvetili-zhestko-17822579.html

Украина заявила, что Германия обязана "вернуть" ей Крым, — немцы ответили жестко

Украина заявила, что Германия обязана "вернуть" ей Крым, — немцы ответили жестко

Полуостров стал российским после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T11:06+0500

2021-03-18T11:06+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На днях была годовщина народного референдума, по итогам которого Крым стал частью России.С тех прошло уже семь лет, но украинские власти ищут новые лазейки, как пересмотреть итоги законного голосования. Доходит иногда до неожиданного. Так, на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ответственность за возвращение Киеву полуострова лежит именно на Берлине. Именно он должен помочь Украине "вернуть" Крым.По словам дипломата, помощь немецких властей в этом деле является их "моральной обязанностью". Мельник припомнил Германии ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв нацистского террора.В Берлине на это отреагировали жестко. Он отметил, что подобные высказывания украинского посла вызывают недоумение.Ранее заявление Мельника также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила Берлину о более "свежей" миссии и ответственности — о контроле за выполнением Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.

/20210313/svyaschennoe-pravo-rossii-na-krym-17734909.html

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