https://uz.sputniknews.ru/20210318/uzbekistan-i-kyrgyzstan-zapustyat-passazhirskiy-poezd-iz-tashkenta-do-issyk-kulya-17838547.html

Узбекистан и Кыргызстан запустят пассажирский поезд из Ташкента до Иссык-Куля

Узбекистан и Кыргызстан запустят пассажирский поезд из Ташкента до Иссык-Куля

В "Узбекистон темир йуллари" 16-17 марта были проведены переговоры с делегацией железнодорожной администрации КР. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T18:56+0500

2021-03-18T18:56+0500

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общество

кыргызстан

узбекистан

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске пассажирского поезда сообщением "Ташкент — Иссык-Куль (Рыбачье) — Ташкент", сообщили в АО "Узбекистон темир йуллари".По данным пресс-службы, 16-17 марта в компании были проведены переговоры с делегацией железнодорожной администрации КР во главе с гендиректором ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Василием Дашковым.Кроме того, узбекская сторона заявила о готовности помочь в восстановлении диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром АО "Узбекистон темир йуллари" и поездным диспетчером станции Джалал-Абад.

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кыргызстан, узбекистан, узбекистон темир йуллари