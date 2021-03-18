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Узбекистан и Кыргызстан запустят пассажирский поезд из Ташкента до Иссык-Куля
Узбекистан и Кыргызстан запустят пассажирский поезд из Ташкента до Иссык-Куля
В "Узбекистон темир йуллари" 16-17 марта были проведены переговоры с делегацией железнодорожной администрации КР. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T18:56+0500
2021-03-18T19:00+0500
общество
кыргызстан
узбекистан
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске пассажирского поезда сообщением "Ташкент — Иссык-Куль (Рыбачье) — Ташкент", сообщили в АО "Узбекистон темир йуллари".По данным пресс-службы, 16-17 марта в компании были проведены переговоры с делегацией железнодорожной администрации КР во главе с гендиректором ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Василием Дашковым.Кроме того, узбекская сторона заявила о готовности помочь в восстановлении диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром АО "Узбекистон темир йуллари" и поездным диспетчером станции Джалал-Абад.
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кыргызстан, узбекистан, узбекистон темир йуллари

Узбекистан и Кыргызстан запустят пассажирский поезд из Ташкента до Иссык-Куля

18:56 18.03.2021 (обновлено: 19:00 18.03.2021)
237
© Sputnik / Владислав Ушаков / Перейти в фотобанкОзеро Иссык-Куль
Озеро Иссык-Куль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Владислав Ушаков
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В "Узбекистон темир йуллари" 16-17 марта были проведены переговоры с делегацией железнодорожной администрации КР.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске пассажирского поезда сообщением "Ташкент — Иссык-Куль (Рыбачье) — Ташкент", сообщили в АО "Узбекистон темир йуллари".
По данным пресс-службы, 16-17 марта в компании были проведены переговоры с делегацией железнодорожной администрации КР во главе с гендиректором ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Василием Дашковым.
"Было согласовано назначение пассажирского поезда сообщением "Ташкент — Иссык-Куль (Рыбачье) — Ташкент" периодичностью один раз в неделю, начиная с мая 2021 года, сроком на пять месяцев", — говорится в публикации.
Кроме того, узбекская сторона заявила о готовности помочь в восстановлении диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром АО "Узбекистон темир йуллари" и поездным диспетчером станции Джалал-Абад.
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