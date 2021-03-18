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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-tashkente-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-avtomobilem-matiz-17833519.html
В Ташкенте пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Matiz
В Ташкенте пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Matiz
В настоящее время устанавливаются причины ДТП. Пострадавших нет. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T16:17+0500
2021-03-18T16:53+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Яккасарайском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.В управлении отметили, что в происшествии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины аварии.
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гувд ташкента, авария, дтп

В Ташкенте пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Matiz

16:17 18.03.2021 (обновлено: 16:53 18.03.2021)
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© ГУВД ТашкентаДТП в Ташкенте с участием пассажирского автобуса
ДТП в Ташкенте с участием пассажирского автобуса - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© ГУВД Ташкента
В настоящее время устанавливаются причины ДТП. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Яккасарайском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По информации ведомства, инцидент случился 17 марта примерно в 14.25 на улице Шота Руставели. В ДТП столкнулись автомобиль Matiz и автобус Mercedes-Benz.

В управлении отметили, что в происшествии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины аварии.
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