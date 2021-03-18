https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-tashkente-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-avtomobilem-matiz-17833519.html

В Ташкенте пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Matiz

В Ташкенте пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Matiz

В настоящее время устанавливаются причины ДТП. Пострадавших нет. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T16:17+0500

2021-03-18T16:17+0500

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происшествия

гувд ташкента

авария

дтп

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Яккасарайском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.В управлении отметили, что в происшествии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины аварии.

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гувд ташкента, авария, дтп