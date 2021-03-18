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В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями
В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями
Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации будет готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T13:18+0500
2021-03-18T13:37+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке, сообщили в пресс-службе Минюста.Эту задачу возьмет на себя Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, а также его территориальные подразделения.Вместе с тем специалисты Центра займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям. Здесь же будут готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу. Услуги будут оказывать на основании договора по созданию и подбору наименований для объектов на государственном языке.Отмечается, что наименование объектов осуществляется в соответствии с требованиями законов "О государственном языке", "О фирменных наименованиях" и "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
/20200428/Novyy-zakonoproekt-o-gosyazyke-v-Uzbekistane--mnenie-ekspertov-i-grazhdan-14018186.html
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министерство юстиции узбекистана, постановление

В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями

13:18 18.03.2021 (обновлено: 13:37 18.03.2021)
296
© Пресс-служба хокимията Чиланзарского районаТорговый центр "Абу Сахий" в Ташкенте
Торговый центр Абу Сахий в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Пресс-служба хокимията Чиланзарского района
Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации будет готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке, сообщили в пресс-службе Минюста.
Эту задачу возьмет на себя Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, а также его территориальные подразделения.
Вместе с тем специалисты Центра займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям.
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Здесь же будут готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу.
Услуги будут оказывать на основании договора по созданию и подбору наименований для объектов на государственном языке.
Отмечается, что наименование объектов осуществляется в соответствии с требованиями законов "О государственном языке", "О фирменных наименованиях" и "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
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