https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-uzbekistane-pereimenuyut-obekty-torgovli-v-sootvetstvii-s-traditsiyami-17827646.html

В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями

В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями

Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации будет готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T13:18+0500

2021-03-18T13:18+0500

2021-03-18T13:37+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

постановление

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке, сообщили в пресс-службе Минюста.Эту задачу возьмет на себя Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, а также его территориальные подразделения.Вместе с тем специалисты Центра займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям. Здесь же будут готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу. Услуги будут оказывать на основании договора по созданию и подбору наименований для объектов на государственном языке.Отмечается, что наименование объектов осуществляется в соответствии с требованиями законов "О государственном языке", "О фирменных наименованиях" и "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

/20200428/Novyy-zakonoproekt-o-gosyazyke-v-Uzbekistane--mnenie-ekspertov-i-grazhdan-14018186.html

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министерство юстиции узбекистана, постановление