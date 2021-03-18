В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке, сообщили в пресс-службе Минюста.Эту задачу возьмет на себя Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, а также его территориальные подразделения.Вместе с тем специалисты Центра займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям. Здесь же будут готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу. Услуги будут оказывать на основании договора по созданию и подбору наименований для объектов на государственном языке.Отмечается, что наименование объектов осуществляется в соответствии с требованиями законов "О государственном языке", "О фирменных наименованиях" и "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации будет готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне решили присваивать объектам торговли, промышленности и бытового обслуживания наименования на государственном языке, сообщили в пресс-службе Минюста.
Эту задачу возьмет на себя Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, а также его территориальные подразделения.
Вместе с тем специалисты Центра займутся формированием и обновлением резерва наименований, соответствующих правилам и нормам госязыка и национальным ценностям.
Здесь же будут готовить тексты наружных надписей, вывесок, рекламы и объявлений, а также проводить лингвистическую экспертизу.
Услуги будут оказывать на основании договора по созданию и подбору наименований для объектов на государственном языке.
Отмечается, что наименование объектов осуществляется в соответствии с требованиями законов "О государственном языке", "О фирменных наименованиях" и "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".