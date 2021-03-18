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https://uz.sputniknews.ru/20210318/zamdirektora-toshkent-shaar-suv-taminoti-zaderzhali-za-vzyatku-17839272.html
Замдиректора "Тошкент шахар сув таъминоти" задержали за взятку
Замдиректора "Тошкент шахар сув таъминоти" задержали за взятку
Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 210 УК Узбекистана. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T19:36+0500
2021-03-18T19:40+0500
происшествия
гуп "сувсоз"
мвд узбекистана
уголовное дело
взятка
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Начальник отдела и заместитель директора ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" задержаны при получении взятки, сообщили в Министерстве внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, 16 марта гражданин А. Э. написал заявление в правоохранительные органы, в котором рассказал, что для занятия предпринимательством арендовал остановку на Ц-6 в Юнусабадском районе, присоединился к водопроводной линии, проходящей по территории остановки, установил счетчик и, чтобы оформить все эти действия законным образом, обратился в "Сувсоз". Работник организации, представившийся Миролимом, заявил мужчине, что тот подключил воду произвольно, и потребовал три миллиона сумов в обмен на то, что не будет его штрафовать.В тот же день в результате оперативных мероприятий начальник отдела ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" Х. М. был задержан около хокимията Учтепинского района при получении от А. Э. трех миллионов сумов."Задержанный заявил, что деньги он получил по указанию заместителя директора ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" П. Р. и что он должен был передать ему часть суммы", — рассказали в МВД.П. Р. был задержан 17 марта в рабочем кабинете после получения от Х. М. 1,8 миллиона сумов.Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 210 УК Узбекистана. Идет следствие.
/20210208/V-Andizhane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderzhany-sotrudniki-UVD-15955030.html
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гуп "сувсоз", мвд узбекистана, уголовное дело, взятка

Замдиректора "Тошкент шахар сув таъминоти" задержали за взятку

19:36 18.03.2021 (обновлено: 19:40 18.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 210 УК Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Начальник отдела и заместитель директора ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" задержаны при получении взятки, сообщили в Министерстве внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, 16 марта гражданин А. Э. написал заявление в правоохранительные органы, в котором рассказал, что для занятия предпринимательством арендовал остановку на Ц-6 в Юнусабадском районе, присоединился к водопроводной линии, проходящей по территории остановки, установил счетчик и, чтобы оформить все эти действия законным образом, обратился в "Сувсоз".
Работник организации, представившийся Миролимом, заявил мужчине, что тот подключил воду произвольно, и потребовал три миллиона сумов в обмен на то, что не будет его штрафовать.
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В Андижане при получении взятки задержаны сотрудники УВД
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В тот же день в результате оперативных мероприятий начальник отдела ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" Х. М. был задержан около хокимията Учтепинского района при получении от А. Э. трех миллионов сумов.
"Задержанный заявил, что деньги он получил по указанию заместителя директора ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" П. Р. и что он должен был передать ему часть суммы", — рассказали в МВД.
П. Р. был задержан 17 марта в рабочем кабинете после получения от Х. М. 1,8 миллиона сумов.
Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 210 УК Узбекистана. Идет следствие.
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