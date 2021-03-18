https://uz.sputniknews.ru/20210318/zamdirektora-toshkent-shaar-suv-taminoti-zaderzhali-za-vzyatku-17839272.html

Замдиректора "Тошкент шахар сув таъминоти" задержали за взятку

Замдиректора "Тошкент шахар сув таъминоти" задержали за взятку

Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 210 УК Узбекистана. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T19:36+0500

2021-03-18T19:36+0500

2021-03-18T19:40+0500

происшествия

гуп "сувсоз"

мвд узбекистана

уголовное дело

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/74/14177484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8de759eb4252e3fb6570ff0ce49353c.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Начальник отдела и заместитель директора ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" задержаны при получении взятки, сообщили в Министерстве внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, 16 марта гражданин А. Э. написал заявление в правоохранительные органы, в котором рассказал, что для занятия предпринимательством арендовал остановку на Ц-6 в Юнусабадском районе, присоединился к водопроводной линии, проходящей по территории остановки, установил счетчик и, чтобы оформить все эти действия законным образом, обратился в "Сувсоз". Работник организации, представившийся Миролимом, заявил мужчине, что тот подключил воду произвольно, и потребовал три миллиона сумов в обмен на то, что не будет его штрафовать.В тот же день в результате оперативных мероприятий начальник отдела ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" Х. М. был задержан около хокимията Учтепинского района при получении от А. Э. трех миллионов сумов."Задержанный заявил, что деньги он получил по указанию заместителя директора ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" П. Р. и что он должен был передать ему часть суммы", — рассказали в МВД.П. Р. был задержан 17 марта в рабочем кабинете после получения от Х. М. 1,8 миллиона сумов.Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 210 УК Узбекистана. Идет следствие.

/20210208/V-Andizhane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderzhany-sotrudniki-UVD-15955030.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

гуп "сувсоз", мвд узбекистана, уголовное дело, взятка