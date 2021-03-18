Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210318/zhitelnitsa-tashkenta-shantazhirovala-muzhchinu-sekretom-ego-syna-17828208.html
Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом его сына
Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом его сына
Потерпевший сам написал заявление в органы внутренних дел. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T14:20+0500
2021-03-18T14:24+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
вымогательство
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1293/51/12935126_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59d8b845a03cd6f95f8e2a8ebd3f9eaa.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом из личной жизни его сына, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Как рассказали в пресс-службе, 45-летняя Зульфия А. требовала у 46-летнего Шавката У. деньги за молчание об отношениях, сложившихся между ее дочерью и его сыном.Мужчина написал об этом заявление в УКД ОВД Чиланзарского района. Он рассказал, что ранее уже "заплатил" злоумышленнице — ей было отдано 480 долларов и 1,05 миллиона сумов. "Однако полученная ранее сумма оказалась для женщины недостаточной. Она потребовала еще 500 долларов", — говорится в публикации.Днем 15 марта Зульфия А. и ее дочь Мадина Р. были задержаны с поличным при получении денег. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Они задержаны.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1293/51/12935126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d248544e588d7f16fe35d675fc0a36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
следственный департамент при мвд узбекистана, вымогательство, ташкент

Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом его сына

14:20 18.03.2021 (обновлено: 14:24 18.03.2021)
965
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Потерпевший сам написал заявление в органы внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом из личной жизни его сына, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Как рассказали в пресс-службе, 45-летняя Зульфия А. требовала у 46-летнего Шавката У. деньги за молчание об отношениях, сложившихся между ее дочерью и его сыном.
Мужчина написал об этом заявление в УКД ОВД Чиланзарского района. Он рассказал, что ранее уже "заплатил" злоумышленнице — ей было отдано 480 долларов и 1,05 миллиона сумов.
"Однако полученная ранее сумма оказалась для женщины недостаточной. Она потребовала еще 500 долларов", — говорится в публикации.
Днем 15 марта Зульфия А. и ее дочь Мадина Р. были задержаны с поличным при получении денег.
В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Они задержаны.
1001103
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:40В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото
15:28Стало известно, когда Apple представит новые iPad
14:53Узбекистанцам разъяснят условия поступления в образовательные учреждения РФ
14:41Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом
14:34На Узбекистан надвигается шторм — МЧС просит граждан оставаться дома
14:20Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки
14:20Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом его сына
13:56Официально: ЧА-2022 среди игроков до 23 лет пройдет в Узбекистане
13:55В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"
13:43"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане
13:33Второе чудо Каракалпакии: фотоэкскурсия по уникальной Тахиаташской ТЭС
13:32У извергающегося вулкана на Камчатке замечены туристы, жарящие в лаве сосиски
13:18В Узбекистане переименуют объекты торговли в соответствии с традициями
12:56Мирзиёев проверил, как решают водную проблему в Ташкентской области
12:53Остров в Шотландии выставили на продажу по цене дома в Ташкенте — фото
12:39Группа BTS снова установила мировой рекорд Гиннесса
12:14Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору
12:10Концерты Мацуева и Рихтера в Ташкенте перенесли на март
12:03Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ
11:33Главы государств Тюркского совета встретятся в Казахстане 31 марта