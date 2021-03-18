https://uz.sputniknews.ru/20210318/zhitelnitsa-tashkenta-shantazhirovala-muzhchinu-sekretom-ego-syna-17828208.html

Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом его сына

Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом его сына

Потерпевший сам написал заявление в органы внутренних дел. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T14:20+0500

2021-03-18T14:20+0500

2021-03-18T14:24+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

вымогательство

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Жительница Ташкента шантажировала мужчину секретом из личной жизни его сына, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Как рассказали в пресс-службе, 45-летняя Зульфия А. требовала у 46-летнего Шавката У. деньги за молчание об отношениях, сложившихся между ее дочерью и его сыном.Мужчина написал об этом заявление в УКД ОВД Чиланзарского района. Он рассказал, что ранее уже "заплатил" злоумышленнице — ей было отдано 480 долларов и 1,05 миллиона сумов. "Однако полученная ранее сумма оказалась для женщины недостаточной. Она потребовала еще 500 долларов", — говорится в публикации.Днем 15 марта Зульфия А. и ее дочь Мадина Р. были задержаны с поличным при получении денег. В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Они задержаны.

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следственный департамент при мвд узбекистана, вымогательство, ташкент