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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210319/chp-v-tashkentskom-metro-stolknulis-dva-poezda-mchs-vyyasnyaet-prichiny-17845739.html
ЧП в ташкентском метро: столкнулись два поезда, МЧС выясняет обстоятельства
ЧП в ташкентском метро: столкнулись два поезда, МЧС выясняет обстоятельства
Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло. Пострадавших нет. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T10:49+0500
2021-03-19T11:19+0500
происшествия
ташкентский метрополитен
столкновение
узбекистон темир йуллари
поезд
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Два поезда столкнулись в тоннеле столичного метрополитена между станциями "Алмазар" (Чиланзарской ветки) и "Бекат-1" (Сергелийской ветки), сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.ЧП произошло 18 марта примерно в 20.00 по местному времени. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших нет. МЧС устанавливает причины случившегося.Выяснилось, что, завершив посадку пассажиров на станции "Алмазар", машинист поезда начал движение, но, увидев посторонний предмет на железнодорожном пути, был вынужден остановить состав. Следовавший за ним поезд не смог избежать столкновения и врезался в хвостовой вагон. Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло. Движение поездов восстановлено и осуществляется по смежному пути.Происшествие расследуется.
/20210109/Informatsiya-o-skhode-sostava-na-Sergeliyskoy-linii-metro-okazalas-feykom-15750866.html
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ташкентский метрополитен, столкновение, узбекистон темир йуллари, поезд

ЧП в ташкентском метро: столкнулись два поезда, МЧС выясняет обстоятельства

10:49 19.03.2021 (обновлено: 11:19 19.03.2021)
1048
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ ташкентском метро столкнулись поезда — МЧС
В ташкентском метро столкнулись поезда — МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Два поезда столкнулись в тоннеле столичного метрополитена между станциями "Алмазар" (Чиланзарской ветки) и "Бекат-1" (Сергелийской ветки), сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
ЧП произошло 18 марта примерно в 20.00 по местному времени. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших нет. МЧС устанавливает причины случившегося.
Выяснилось, что, завершив посадку пассажиров на станции "Алмазар", машинист поезда начал движение, но, увидев посторонний предмет на железнодорожном пути, был вынужден остановить состав. Следовавший за ним поезд не смог избежать столкновения и врезался в хвостовой вагон. Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло.
Поезда сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2021
Общество
Информация о сходе состава на Сергелийской линии метро оказалась фейком
9 Января, 15:09
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Движение поездов восстановлено и осуществляется по смежному пути.
Происшествие расследуется.
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