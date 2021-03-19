ЧП в ташкентском метро: столкнулись два поезда, МЧС выясняет обстоятельства

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Два поезда столкнулись в тоннеле столичного метрополитена между станциями "Алмазар" (Чиланзарской ветки) и "Бекат-1" (Сергелийской ветки), сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.ЧП произошло 18 марта примерно в 20.00 по местному времени. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших нет. МЧС устанавливает причины случившегося.Выяснилось, что, завершив посадку пассажиров на станции "Алмазар", машинист поезда начал движение, но, увидев посторонний предмет на железнодорожном пути, был вынужден остановить состав. Следовавший за ним поезд не смог избежать столкновения и врезался в хвостовой вагон. Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло. Движение поездов восстановлено и осуществляется по смежному пути.Происшествие расследуется.
Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Два поезда столкнулись в тоннеле столичного метрополитена между станциями "Алмазар" (Чиланзарской ветки) и "Бекат-1" (Сергелийской ветки), сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
ЧП произошло 18 марта примерно в 20.00 по местному времени. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших нет. МЧС устанавливает причины случившегося.
Выяснилось, что, завершив посадку пассажиров на станции "Алмазар", машинист поезда начал движение, но, увидев посторонний предмет на железнодорожном пути, был вынужден остановить состав. Следовавший за ним поезд не смог избежать столкновения и врезался в хвостовой вагон. Удар был совершен на низкой скорости, поэтому пожарной ситуации не возникло.