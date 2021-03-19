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https://uz.sputniknews.ru/20210319/dlya-baydena-tsentralnaya-aziya--otlichnaya-marionetka-v-igre-protiv-kitaya-17846910.html
Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?
Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?
Регион может стать заветным ключом, с помощью которого США восстановят свое мировое лидерство, говорится в материале американского издания. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T13:05+0500
2021-03-19T14:02+0500
джо байден
президент
центральная азия
китай
сша
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Торговые войны между США и Китаем развились до масштабов, пожалуй, одного из главных конфликтов XXI века, пишет издание The Wall Street Journal.Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию Байдена по взаимодействию Америки с внешним миром. Интересно, что курс во внешней политике взят с учетом противостояния Вашингтона с Пекином.В стратегии Байдена рассматриваются почти все регионы — исключением стала Центральная Азия, где США имеют слабые позиции и почти нет присутствуют.По мнению The Wall Street Journal, американцам не стоит пренебрегать этим регионом, ведь сейчас там усиливает свое влияние Китай — соперник США. В частности, китайцы занимаются строительством сухопутного моста в Европу и на Ближний Восток, и проходить данный путь будет через Центральную Азию.В статье отмечается, что с момента распада СССР "три из пяти стран региона добиваются немалых успехов в переходе от своей постсоветской государственности". Здесь имеются в виду Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и их путь к демократии, в чем Америка готова помочь.Таджикистан и Туркменистан, в свою очередь, "довольствуются отношениями с Россией, Ираном и Китаем", что не даст Вашингтону никаких шансов на установление связей с этими странами.Поэтому сосредоточиться Байдену следует на первых трех республиках, пишет The Wall Street Journal. Особенно, на Казахстане, с которым "Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество на всех уровнях".Чем же Штаты так привлек именно Казахстан? Во-первых, страна усиливает свой вес на международной арене, проведя несколько раундов переговоров по Сирии и организовав переговоры по Афганистану и Ирану.Такой союзник будет очень "на руку" США, пишет издание. В частности, Казахстан может помочь американцев сохранить свои позиции в афганском регионе, а также помочь в "противостоянии ядерным амбициям Ирана".В числе других задач Вашингтона — сделать все для сдерживания Турции, которая засматривается на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией.Чтобы этого не допустить, США пора вернуться в Центральную Азию, говорится в статье.Как американцам вернуться? Прежде всего, команде Байдена-Харрис следует назначить там своего спецпредставителя.Особенно важно это делать в период роста небывалой мощи Китая, который, как ранее было сказано, остается одним из ключевых соперников США.В The Wall Street Journal убеждены, что центральноазиатский регион станет тем ключом, который поможет американцам восстановить свое господство на планете.
/20210301/Bayden-zainteresovalsya-Uzbekistanom-i-vsey-Tsentralnoy-Aziey-Pochemu-16099371.html
/20210209/Starik-i-razboyniki-Bayden-poteryal-klyuch-k-Si-Tszinpinu-i-Putinu-15965292.html
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джо байден, президент, центральная азия, китай, сша

Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?

13:05 19.03.2021 (обновлено: 14:02 19.03.2021)
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© AFP 2018 / LINTAO ZHANGПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© AFP 2018 / LINTAO ZHANG
Регион может стать заветным ключом, с помощью которого США восстановят свое мировое лидерство, говорится в материале американского издания.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Торговые войны между США и Китаем развились до масштабов, пожалуй, одного из главных конфликтов XXI века, пишет издание The Wall Street Journal.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию Байдена по взаимодействию Америки с внешним миром. Интересно, что курс во внешней политике взят с учетом противостояния Вашингтона с Пекином.
В стратегии Байдена рассматриваются почти все регионы — исключением стала Центральная Азия, где США имеют слабые позиции и почти нет присутствуют.
Американский солдат держит флаг во время военной церемонии в казармах Шторк в Иллесхайме, Германия - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
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По мнению The Wall Street Journal, американцам не стоит пренебрегать этим регионом, ведь сейчас там усиливает свое влияние Китай — соперник США. В частности, китайцы занимаются строительством сухопутного моста в Европу и на Ближний Восток, и проходить данный путь будет через Центральную Азию.
"Новой администрации придется учитывать этот регион в своих стратегических расчетах, если она намерена возобновить связи с внешним миром после четырех лет политики Трампа под лозунгом "Америка прежде всего", — говорится в материале.
В статье отмечается, что с момента распада СССР "три из пяти стран региона добиваются немалых успехов в переходе от своей постсоветской государственности". Здесь имеются в виду Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и их путь к демократии, в чем Америка готова помочь.
Таджикистан и Туркменистан, в свою очередь, "довольствуются отношениями с Россией, Ираном и Китаем", что не даст Вашингтону никаких шансов на установление связей с этими странами.
Поэтому сосредоточиться Байдену следует на первых трех республиках, пишет The Wall Street Journal. Особенно, на Казахстане, с которым "Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество на всех уровнях".
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Чем же Штаты так привлек именно Казахстан? Во-первых, страна усиливает свой вес на международной арене, проведя несколько раундов переговоров по Сирии и организовав переговоры по Афганистану и Ирану.
Такой союзник будет очень "на руку" США, пишет издание. В частности, Казахстан может помочь американцев сохранить свои позиции в афганском регионе, а также помочь в "противостоянии ядерным амбициям Ирана".
В числе других задач Вашингтона — сделать все для сдерживания Турции, которая засматривается на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией.
Чтобы этого не допустить, США пора вернуться в Центральную Азию, говорится в статье.
Как американцам вернуться? Прежде всего, команде Байдена-Харрис следует назначить там своего спецпредставителя.
"Белый дом может и должен воспользоваться тем, что Казахстан традиционно устраивает форумы многосторонней дипломатии, а Узбекистан открыл свою экономику. Это поможет ему отстаивать свои дипломатические и экономические интересы во всей Евразии", — пишет издание.
Особенно важно это делать в период роста небывалой мощи Китая, который, как ранее было сказано, остается одним из ключевых соперников США.
В The Wall Street Journal убеждены, что центральноазиатский регион станет тем ключом, который поможет американцам восстановить свое господство на планете.
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