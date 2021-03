https://uz.sputniknews.ru/20210319/dlya-baydena-tsentralnaya-aziya--otlichnaya-marionetka-v-igre-protiv-kitaya-17846910.html

Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?

Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?

Регион может стать заветным ключом, с помощью которого США восстановят свое мировое лидерство, говорится в материале американского издания. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T13:05+0500

2021-03-19T13:05+0500

2021-03-19T14:02+0500

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Торговые войны между США и Китаем развились до масштабов, пожалуй, одного из главных конфликтов XXI века, пишет издание The Wall Street Journal.Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию Байдена по взаимодействию Америки с внешним миром. Интересно, что курс во внешней политике взят с учетом противостояния Вашингтона с Пекином.В стратегии Байдена рассматриваются почти все регионы — исключением стала Центральная Азия, где США имеют слабые позиции и почти нет присутствуют.По мнению The Wall Street Journal, американцам не стоит пренебрегать этим регионом, ведь сейчас там усиливает свое влияние Китай — соперник США. В частности, китайцы занимаются строительством сухопутного моста в Европу и на Ближний Восток, и проходить данный путь будет через Центральную Азию.В статье отмечается, что с момента распада СССР "три из пяти стран региона добиваются немалых успехов в переходе от своей постсоветской государственности". Здесь имеются в виду Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и их путь к демократии, в чем Америка готова помочь.Таджикистан и Туркменистан, в свою очередь, "довольствуются отношениями с Россией, Ираном и Китаем", что не даст Вашингтону никаких шансов на установление связей с этими странами.Поэтому сосредоточиться Байдену следует на первых трех республиках, пишет The Wall Street Journal. Особенно, на Казахстане, с которым "Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество на всех уровнях".Чем же Штаты так привлек именно Казахстан? Во-первых, страна усиливает свой вес на международной арене, проведя несколько раундов переговоров по Сирии и организовав переговоры по Афганистану и Ирану.Такой союзник будет очень "на руку" США, пишет издание. В частности, Казахстан может помочь американцев сохранить свои позиции в афганском регионе, а также помочь в "противостоянии ядерным амбициям Ирана".В числе других задач Вашингтона — сделать все для сдерживания Турции, которая засматривается на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией.Чтобы этого не допустить, США пора вернуться в Центральную Азию, говорится в статье.Как американцам вернуться? Прежде всего, команде Байдена-Харрис следует назначить там своего спецпредставителя.Особенно важно это делать в период роста небывалой мощи Китая, который, как ранее было сказано, остается одним из ключевых соперников США.В The Wall Street Journal убеждены, что центральноазиатский регион станет тем ключом, который поможет американцам восстановить свое господство на планете.

