https://uz.sputniknews.ru/20210319/kak-snizit-vred-ot-alkogolya--2-soveta-ot-narkologa-17844127.html

Как снизить вред от алкоголя — два совета от нарколога

Как снизить вред от алкоголя — два совета от нарколога

Врач подчеркнул, что все же самый верный способ избежать негативных последствий для здоровья ‒ это вовсе не пить спиртного. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

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врач

алкоголь

здоровье

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Алкоголь зачастую становится неотъемлемой частью праздников или важных событий. Следует помнить о том, что спиртное в любом случае наносит ущерб организму, но как сделать так, чтобы он был не таким значительным?Психиатр-нарколог высшей категории, главврач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев дал несколько важных советов.Прежде всего, после глотка алкоголя всегда следует запить его какой-либо другой жидкость. Это может быть тоже буквально один глоток, но его нужно сделать.Однако чем попало запивать не стоит. К примеру, если после спиртного сделать глоток сладкой газировки, то опьянение лишь усилится и продлится. Кроме того, может начать болеть голова.Чем тогда запивать? Обычной водой. Впрочем, по словам Казанцева, самый верный способ избежать неприятностей, вызываемых алкоголем, ‒ это вовсе его не пить.

/20191217/Pit-ili-ne-pit-samye-opasnye-alkogolnye-napitki-13028501.html

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врач, алкоголь, здоровье