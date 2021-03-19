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https://uz.sputniknews.ru/20210319/kak-snizit-vred-ot-alkogolya--2-soveta-ot-narkologa-17844127.html
Как снизить вред от алкоголя — два совета от нарколога
Как снизить вред от алкоголя — два совета от нарколога
Врач подчеркнул, что все же самый верный способ избежать негативных последствий для здоровья ‒ это вовсе не пить спиртного. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T10:01+0500
2021-03-19T11:54+0500
врач
алкоголь
здоровье
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Алкоголь зачастую становится неотъемлемой частью праздников или важных событий. Следует помнить о том, что спиртное в любом случае наносит ущерб организму, но как сделать так, чтобы он был не таким значительным?Психиатр-нарколог высшей категории, главврач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев дал несколько важных советов.Прежде всего, после глотка алкоголя всегда следует запить его какой-либо другой жидкость. Это может быть тоже буквально один глоток, но его нужно сделать.Однако чем попало запивать не стоит. К примеру, если после спиртного сделать глоток сладкой газировки, то опьянение лишь усилится и продлится. Кроме того, может начать болеть голова.Чем тогда запивать? Обычной водой. Впрочем, по словам Казанцева, самый верный способ избежать неприятностей, вызываемых алкоголем, ‒ это вовсе его не пить.
/20191217/Pit-ili-ne-pit-samye-opasnye-alkogolnye-napitki-13028501.html
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врач, алкоголь, здоровье

Как снизить вред от алкоголя — два совета от нарколога

10:01 19.03.2021 (обновлено: 11:54 19.03.2021)
401
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВино в бокале
Вино в бокале - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Врач подчеркнул, что все же самый верный способ избежать негативных последствий для здоровья ‒ это вовсе не пить спиртного.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Алкоголь зачастую становится неотъемлемой частью праздников или важных событий.
Следует помнить о том, что спиртное в любом случае наносит ущерб организму, но как сделать так, чтобы он был не таким значительным?
Психиатр-нарколог высшей категории, главврач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев дал несколько важных советов.
Питейные заведения Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2019
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Пить или не пить: самые опасные алкогольные напитки
17 Декабря 2019, 11:00
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Прежде всего, после глотка алкоголя всегда следует запить его какой-либо другой жидкость. Это может быть тоже буквально один глоток, но его нужно сделать.
"Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", ‒ пояснил Казанцев.
Однако чем попало запивать не стоит. К примеру, если после спиртного сделать глоток сладкой газировки, то опьянение лишь усилится и продлится. Кроме того, может начать болеть голова.
Чем тогда запивать? Обычной водой.

"Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лёд, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда ", ‒ отметил нарколог в беседе с радио Sputnik.

Впрочем, по словам Казанцева, самый верный способ избежать неприятностей, вызываемых алкоголем, ‒ это вовсе его не пить.
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