Как снизить вред от алкоголя — два совета от нарколога

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Алкоголь зачастую становится неотъемлемой частью праздников или важных событий. Следует помнить о том, что спиртное в любом случае наносит ущерб организму, но как сделать так, чтобы он был не таким значительным?Психиатр-нарколог высшей категории, главврач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев дал несколько важных советов.Прежде всего, после глотка алкоголя всегда следует запить его какой-либо другой жидкость. Это может быть тоже буквально один глоток, но его нужно сделать.Однако чем попало запивать не стоит. К примеру, если после спиртного сделать глоток сладкой газировки, то опьянение лишь усилится и продлится. Кроме того, может начать болеть голова.Чем тогда запивать? Обычной водой. Впрочем, по словам Казанцева, самый верный способ избежать неприятностей, вызываемых алкоголем, ‒ это вовсе его не пить.
Прежде всего, после глотка алкоголя всегда следует запить его какой-либо другой жидкость. Это может быть тоже буквально один глоток, но его нужно сделать.
"Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", ‒ пояснил Казанцев.
Однако чем попало запивать не стоит. К примеру, если после спиртного сделать глоток сладкой газировки, то опьянение лишь усилится и продлится. Кроме того, может начать болеть голова.
Чем тогда запивать? Обычной водой.
"Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лёд, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда ", ‒ отметил нарколог в беседе с радио Sputnik.
Впрочем, по словам Казанцева, самый верный способ избежать неприятностей, вызываемых алкоголем, ‒ это вовсе его не пить.